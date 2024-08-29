Слава Дьомін розповів, чим закінчився конфлікт з матір'ю, яка в дитинстві знущалася над ним

Два роки тому мама Слави Дьоміна подала на нього до суду. Жінка вимагала виплат аліментів.

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40-річний теле- та радіоведучий Слава Дьомін розповів, чим закінчилася його історія з мамою, яка подала на нього до суду, щоб отримувати аліменти. Подробицями він поділився у ювілейному випуску присвяченому його дню народження, в якому він відповідав на запитання підписників.

Зокрема, Дьомін заявив, що сьогодні не підтримує стосунків з рідною мамою, яка живе в Іспанії. Востаннє, за його словами, вони бачилися у 2016 році. Тоді ведучий висловив їй все, що йому наболіло, а жінка вибачилася перед ним за те, що в дитинстві била його до крові. Раніше Дьомін ділився, що понад 25 років конфліктує зі своєю рідною мамою, адже коли він був маленький вона його часто принижувала, била та знущалася над ним.

Тоді Дьомін також розповів, що у 2022 році рідна мати вирішила отримати від нього грошові виплати і подала на нього до суду, з вимогою платити їй аліменти. Як розповів ведучий, суд жінка виграла, однак гроші він їй так і не виплачує.

"Ми з нею востаннє спілкувалися в живу, якщо не помиляюся у 2016 році. По телефону ми кілька разів спілкувалися, але це було дуже поверхнево. Після того, як вона на зло мені, хотячи мені, западлянку, подала на мене до суду на аліменти, начебто вигадані. Хоча вона живе в Іспанії, вона там заробляє. Але вона захотіла подати до суду, тут в Україні, для того, щоб я виплачував їй аліменти, бо вона пенсійного віку. Суд призначив спочатку виплати аліментів, ⅓ з моєї зарплати, а потім ми подали апеляцію і ⅕ призначив. Для мене це було також дивно, адже ми доводили, що людина живе в Іспанії, там заробляє гроші. Вона не подала документи у виконавчу службу, не знаю чому, тому я нічого не виплачую", — розповів Дьомін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін назвав суму, яку заробляє на місяць.

Крім цього, Фокус писав, що Слава Дьомін висловився про мобілізацію.