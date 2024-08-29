Слава Демин рассказал, чем закончился конфликт с матерью, которая в детстве издевалась над ним

Два года назад мама Славы Демина подала на него в суд. Женщина требовала выплат алиментов.

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40-летний теле- и радиоведущий Слава Демин рассказал, чем закончилась его история с мамой, которая подала на него в суд, чтобы получать алименты. Подробностями он поделился в юбилейном выпуске посвященном его дню рождения, в котором он отвечал на вопросы подписчиков.

В частности, Демин заявил, что сегодня не поддерживает отношений с родной мамой, которая живет в Испании. Последний раз, по его словам, они виделись в 2016 году. Тогда ведущий высказал ей все, что ему наболело, а женщина извинилась перед ним за то, что в детстве била его до крови. Ранее Демин делился, что более 25 лет конфликтует со своей родной мамой, ведь когда он был маленький она его часто унижала, била и издевалась над ним.

Тогда Демин также рассказал, что в 2022 году родная мать решила получить от него денежные выплаты и подала на него в суд, с требованием платить ей алименты. Как рассказал ведущий, суд женщина выиграла, однако деньги он ей так и не выплачивает.

"Мы с ней последний раз общались в живую, если не ошибаюсь в 2016 году. По телефону мы несколько раз общались, но это было очень поверхностно. После того, как она назло мне, хотя мне, западлянку, подала на меня в суд на алименты, вроде бы вымышленные. Хотя она живет в Испании, она там зарабатывает. Но она захотела подать в суд, здесь в Украине, для того, чтобы я выплачивал ей алименты, потому что она пенсионного возраста. Суд назначил сначала выплаты алиментов, ⅓ с моей зарплаты, а потом мы подали апелляцию и ⅕ назначил. Для меня это было также странно, ведь мы доказывали, что человек живет в Испании, там зарабатывает деньги. Он не подал документы в исполнительную службу, не знаю почему, поэтому я ничего не выплачиваю", — рассказал Демин.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин назвал сумму, которую зарабатывает в месяц.

Кроме этого, Фокус писал, что Слава Демин высказался о мобилизации.