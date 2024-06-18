"Не все мужчины должны сейчас идти воевать": Слава Демин высказался о мобилизации

Слава Демин аргументировал, почему считает, что не все мужчины должны быть на войне. Ведущий отметил, что есть профессии в которых не так легко заменить мужчину на женщину.

Радиоведущий и интервьюер Слава Демин заявил, что не все мужчины должны идти на фронт. Об этом он заявил в интервью Іnformator.ua.

В частности, Демин объяснил, что поддерживает бронирование мужчин от службы в армии, если действительно в сфере в которой они работают, действительно нужны мужчины. Также ведущий отметил, что не каждого мужчину надо отправлять на фронт, ведь должны быть и те, кто будет работать.

Демин объяснил, что есть определенные профессии, где больше работают мужчины и сейчас нет возможности на их место поставить только девушек.

"Например, я недавно прочитал, что появилась первая женщина машинистка в киевском метро. До этого были только мужчины. Но это невозможно, чтобы сейчас взять забрать оттуда всех мужчин и посадить девушек. Нужно время, чтобы их научить, а это не полгода, а год минимум", — подчеркнул Демин.

Радиоведущий также заявил, что не поддерживает идею мобилизации работников ГСЧС. Ведь, по его мнению, они нужны на места, ведь выполняют очень важную работу. Аналогично должны на месте оставаться и медики.

Относительно своей ситуации, то Демин признался, что несколько раз ходил в ТЦК, однако так и не обновил свои данные. Причиной этому стало — большие очереди. Как объяснил ведущий, у него нет времени, стоять по три-четыре часа в очередях.

"У меня много делать, поэтому решил позже это сделать. Время еще есть, когда я смогу обновить эти данные", — сказал Демин.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин признался, был ли в отношениях с Ксенией Мишиной.

Кроме этого, Фокус писал, что Слава Демин признался, что боится смерти, но готов пойти на фронт, если его мобилизуют.