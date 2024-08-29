Слава Дьомін заявив, що його мама підтримала Путіна та Росію (відео)

Мама Слави Дьоміна багато років живе в Іспанії. Ведучий не підтримує з нею зв'язку, адже вже багато років між ними тривають конфлікти. Жінка навіть подала на нього до суду.

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Ведучий та інтерв’юер Слава Дьомін розповів, що його мама, яка в дитинстві била його і принижувала, стала на бік окупантів. Про це він розповів в особистому інтерв'ю присвяченому своєму 40-річчю.

Зокрема, Слава Дьомін зізнався, що востаннє бачив маму у 2016 році. Після того у 2022 році жінка подала на нього до суду, щоб отримувати виплати аліментів. Тоді вона виграла справу і з ведучого повинні були стягувати ⅓ від його зарплатні. Але, як виявилося, жінка не подала документів до виконавчої служби, тому Дьоміну не доводиться платити матері аліменти.

За словами Слави Дьоміна, нині у нього немає бажання спілкуватися з матір’ю, адже на це є вагомі причини. Як виявилося, жінка стала на бік Росії та президента РФ Володимира Путіна.

"Я і не хочу з нею спілкуватися. Я зараз вам це вперше скажу, знаєте чому? Оці всі образи вже в минулому, тому що в мене є своя родина, своя дитина, яку я розвиваю, я не хочу тягнути всі ці історії. Вона для мене є просто людина, яка мене народила і от вона живе своїм життям, я своїм. Але чому я ще не хочу спілкуватися з цією людиною? Тому що нещодавно я дізнався, що вона живучи в Іспанії, це не підтверджена інформація, але мені розповіли, що вона живучи в Іспанії виходить на мітинги на підтримку Путіна і Росії. Для мене це був шок. Вона завжди дивно говорила про Україну. Але напевно на неї російська пропаганда там дуже сильно повпливала. Тому тим паче я не хочу спілкуватися. Мені не цікаво з нею спілкуватися", — заявив ведучий.

Він також розповів, що попри конфлікт з матір’ю він ніколи не забороняв сину спілкуватися з бабусею. Тривалий час жінка навіть телефонувала онукові. Однак згодом хлопець виявив бажання припинити спілкування з бабусею.

"Я не забороняю своєму сину спілкуватися з нею. Вона час від часу дзвонила йому. Але потім він каже: "Тато, вона дуже токсично себе поводить, вона починає тиснути дуже сильно на мене, я не хочу з нею спілкуватися". Я сказав: "Роби як вважаєш за потрібне". Він перестав з нею спілкуватися. Ну і в принципі вона не з’являлася. Вперше вона з’явилася на початку повномасштабного вторгнення, вона написала: "Терміново виїжджати, бо там буде жопа". Потім в травні 2022 року вона написала як справи і після цього від неї жодної звістки", — розповів Дьомін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін розповів, чим закінчився конфлікт з матір'ю, яка в дитинстві знущалася з нього.

Крім цього, Фокус писав, що Слава Дьомін вперше розповів про роман з Ксенією Мішиною.