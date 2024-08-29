Слава Демин заявил, что его мама поддержала Путина и Россию (видео)

Мама Славы Демина много лет живет в Испании. Ведущий не поддерживает с ней связи, ведь уже много лет между ними продолжаются конфликты. Женщина даже подала на него в суд.

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Ведущий и интервьюер Слава Демин рассказал, что его мама, которая в детстве била его и унижала, стала на сторону оккупантов. Об этом он рассказал в личном интервью посвященном своему 40-летию.

В частности, Слава Демин признался, что в последний раз видел маму в 2016 году. После того в 2022 году женщина подала на него в суд, чтобы получать выплаты алиментов. Тогда она выиграла дело и с ведущего должны были взимать ⅓ от его зарплаты. Но, как оказалось, женщина не подала документов в исполнительную службу, поэтому Демину не приходится платить матери алименты.

По словам Слави Демина, сейчас у него нет желания общаться с матерью, ведь на это есть веские причины. Как оказалось, женщина стала на сторону России и президента РФ Владимира Путина.

"Я и не хочу с ней общаться. Я сейчас вам это впервые скажу, знаете почему? Эти все обиды уже в прошлом, потому что у меня есть своя семья, свой ребенок, которого я развиваю, я не хочу тянуть все эти истории. Она для меня просто человек, который меня родил и вот она живет своей жизнью, я своей. Но почему я еще не хочу общаться с этим человеком? Потому что недавно я узнал, что она живя в Испании, это не подтвержденная информация, но мне рассказали, что она живя в Испании выходит на митинги в поддержку Путина и России. Для меня это был шок. Она всегда странно говорила об Украине. Но наверняка на нее российская пропаганда там очень сильно повлияла. Поэтому тем более я не хочу общаться. Мне не интересно с ней общаться", — заявил ведущий.

Он также рассказал, что несмотря на конфликт с матерью он никогда не запрещал сыну общаться с бабушкой. Долгое время женщина даже звонила внуку. Однако впоследствии парень изъявил желание прекратить общение с бабушкой.

"Я не запрещаю своему сыну общаться с ней. Она время от времени звонила ему. Но потом он говорит: "Папа, она очень токсично себя ведет, она начинает давить очень сильно на меня, я не хочу с ней общаться". Я сказал: "Делай как считаешь нужным". Он перестал с ней общаться. Ну и в принципе она не появлялась. Впервые она появилась в начале полномасштабного вторжения, она написала: "Срочно выезжать, потому что там будет жопа". Потом в мае 2022 года она написала как дела и после этого от нее никаких вестей", — рассказал Демин.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин рассказал, чем закончился конфликта с матерью, которая в детстве издевалась над ним.

Кроме этого, Фокус писал, что Слава Демин впервые рассказал о романе с Ксенией Мишиной.