Дмитрий Кулеба рассказал, чем планирует заниматься после увольнения из министерства

По словам Кулебы, сейчас он работает над важными для страны вопросами, однако ожидает, что вскоре обязательно займет какую-то должность.

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43-летний самый молодой в истории глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которого уволили в начале сентября 2024 года, рассказал, куда планирует устроиться работать. Подробностями своих планов государственный деятель поделился в интервью журналистки Рамины Эсхакзай.

Так, Кулеба заявил, что все же ожидает новое предложение в государственную структуру, поскольку, по его словам, его собственный опыт показывает, что судьба ему подбрасывает именно такие шансы. Однако, пока он сосредоточен на другой работе.

"Из своего опыта скажу, что жизнь меня постоянно возвращает на госслужбу. Если не вернет, я не буду страдать по этому поводу. Но если Господь уже на протяжении 20 лет мне говорит, что это мой путь, служение, то надо быть глупым, чтобы не обращать внимание на эти сигналы. Я сейчас буду заниматься другими делами, чтобы быть полезным собственной стране в статусе гражданина, который имеет определенный социальный капитал и контакты", — пояснил Кулеба.

Кулеба также рассказал, как узнал о своем увольнении. По его словам, он со Светланой были в спортзале, когда он получил звонок от премьер-министра, уже тогда он понял, о чем пойдет речь. В тот же день он поговорил с президентом и премьером, а на следующий день занес заявление об увольнении.

"Для меня это произошло спокойно, ведь все имеет свое начало и конец. Я был министром четыре с половиной года, грех жаловаться. С первого дня четко сформулировал для себя правило, что должность министра иностранных дел — это квота президента Украины, и в тот день, когда президент мне скажет, что не видит меня на этом месте, я поблагодарю его за возможность быть полезным своей стране. Мы живем в демократической стране, поэтому все версии слухов имеют свободное пространство для распространения. Могу сказать, что никаких претензий к своей работе во время увольнения я не услышал, их не было. И то, что это не вопрос проблем во внешней политике, очевидно для меня.", — пояснил Кулеба.

Напомним, ранее мы писали, что известная актриса рассказала о кризисе в отношениях с мужем.

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