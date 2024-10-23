Кулеба признался, хотел ли занять место, которое досталось Валерию Залужному

Дмитрий Кулеба признался, рассматривал ли для себя вакансию, которая досталась Валерию Залужному.

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого в начале сентября 2024 года уволили с занимаемой должности, признался, претендовал ли на место посла Великобритании, которое досталось бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. О занимаемой должности Кулеба высказался в интервью журналистки Рамины Эсхакзай.

17:43 — Пристайко и Залужный

Так, Кулеба впервые прокомментировал назначение Залужного послом в Великобритании. Он рассказал, что тогда вокруг тогдашнего посла появился определенный коммуникационный фон, который не играл ему на пользу, поэтому все завершилось его увольнением. В результате кандидатуру на посла в Лондон выбирал и назначил лично президент. Среди претендентов было имя Валерия Залужного. В разговоре Кулеба также признался, рассматривал ли эту должность для себя.

"Я никогда не имел желания быть послом в Великобритании, не претендовал на это. Я считаю, что назначить Валерия Федоровича — правильное решение. Человек такой экспертизы и харизмы там нужен. Это было решение президента, я подписал представление, с которым соглашался, у меня не было вопросов", — пояснил Кулеба.

Заметим, что в феврале 2024 года Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Уже 7 марта 2024 года президент Зеленский согласовал Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба прокомментировал причины его увольнения с должности главы МИД.

Кроме этого, Фокус писал, что Дмитрий Кулеба рассказал, чем планирует заниматься после увольнения из министерства.