Дмитрий Кулеба прокомментировал причины его увольнения с должности главы МИД

По словам Дмитрия Кулебы, нареканий относительно его работы в министерстве ему не озвучивали.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал причины его увольнения из министерства. Свое мнение он высказал в интервью журналистки Рамины Эсхакзай.

Так, он заявил, что все версии и слухи о его увольнении имею право на распространение в пространстве, однако на самом деле, он в свою сторону не услышал никаких нареканий относительно его работы.

"Мы живем в демократической стране, поэтому все версии слухов имеют свободное пространство для распространения. Могу сказать, что никаких претензий к своей работе во время увольнения я не услышал, их не было. И то, что это не вопрос проблем во внешней политике, очевидно для меня", — пояснил Кулеба.

Дмитрий Кулеба также рассказал, что узнал о своем увольнении в спортивном зале. Ведь ему позвонил премьер-министр, который назначил встречу, он сразу понял о чем будет идти речь.

Возлюбленная Дмитрия Светлана Павелецкая рассказала, что когда узнала новость, очень волновалась за мужа, чтобы он не впал в депрессию. Кулеба рассказал, что сразу после увольнения Светлана попросила пообещать ей две вещи: "Во-первых, ты будешь регулярно бриться и не будешь ходить в трениках". По словам Кулебы, теперь он бреется чаще, чем когда был министром, и спортивный костюм надевает только тогда, когда идет на прогулку с собакой.

Также экс-министр рассказал, что дольше всего от новости об увольнении отходили его родители.

"Пришлось долго откачивать родителей не из-за того, что я потерял должность, а потому, что у них было ощущение несправедливости. Это родители, для них ребенок всегда самый лучший", — рассказал Кулеба.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба рассказал, чем планирует заниматься после увольнения из министерства.

Кроме этого, Фокус писал, что Дмитрий Кулеба рассказал о знакомстве и распределении бюджета с возлюбленной.