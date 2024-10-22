"Пошел в приемыши": Дмитрий Кулеба рассказал о знакомстве и распределении бюджета с возлюбленной (видео)

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая живут вместе с 2021 года. Впрочем, пара знакома еще с начала 2000-х.

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как познакомился со своей возлюбленной Светланой Павелецкой. Подробностями личной жизни пара поделилась в интервью Рамине Эсхакзай.

Оказалось, что Дмитрий и Светлана знакомы около 20 лет. Еще в начале 2000-х, когда они учились в университете, пара тренировалась в командах студентов-международников.

"Дмитрий был на последнем курсе университета, а я не на последнем. У нас была такая команда для студентов-международников. Мы имитировали судебный процесс, типа дебатов. И нам дали ментора, и им был Дмитрий. И он нас тренировал-тренировал..." — вспомнила Светлана Павелецкая.

"И дотренировался. 20 лет спустя", — продолжил Дмитрий Кулеба.

По словам влюбленных, во время первой встречи "что-то вспыхнуло", однако их дороги разошлись. Только в 2014 году Дмитрий и Светлана снова встретились. Тогда Павелецкая работала на "1+1", а Кулеба вернулся в МИД.

"С Дмитрием я тогда общалась как с послом по особым поручениям, мы встретились тогда и ничего, каждый жил свою жизнь. Но потом прошло несколько лет, и все изменилось", — рассказала избранница Дмитрия Кулебы.

Тогда экс-министр также написал книгу и искал издательство, чтобы опубликовать ее.

"Несколько человек сказали "Книголав" (издательство Светланы Павелецкой — ред.), я посмотрел — о, так это же Светлана. Мы встретились, сначала это было о книге, а потом стало о любви", — признался Кулеба.

Дмитрий Кулеба рассказал о знакомстве со Светланой Павелецкой (см. с 24:20)

После второй встречи и развития романа пара начала жить вместе в 2021 году. В 2022 бывший министр официально развелся с Евгенией Кулебой.

Что касается распределения семейного бюджета, то, по словам Дмитрия и Светланы, его нет.

"У нас нет как такового распределения бюджета. Дмитрий платит коммуналку. Продукты — кто в магазине, тот и покупает", — рассказала Павелецкая.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая

В частности, они живут в квартире Светланы, а свою квартиру политик отдал 18-летнему сыну Егору.

"Пошел в приемыши к прекрасной женщине", — сказал Кулеба.

Также пара отреагировала на слухи, якобы Дмитрий купил Светлане квартиру. Впрочем, это неправда.

Напомним, Дмитрий Кулеба ушел в отставку из МИД.

Также Фокус писал о реакции Дмитрия Кулебы на свое увольнение.