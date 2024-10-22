"Пішов у прийми": Дмитро Кулеба розповів про знайомство та розподіл бюджету з коханою (відео)

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька живуть разом з 2021 року. Втім, пара знайома ще з початку 2000-х.

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Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як познайомився зі своєю коханою Світланою Павелецькою. Подробицями особистого життя пара поділилася в інтервʼю Раміні Есхакзай.

Виявилося, що Дмитро та Світлана знайомі близько 20 років. Ще на початку 2000-х, коли вони навчалися в університеті, пара тренувалася в командах студентів-міжнародників.

"Дмитро був на останньому курсі університету, а я не на останньому. У нас була така команда для студентів-міжнародників. Ми імітували судовий процес, типу дебатів. І нам дали ментора, і ним був Дмитро. І він нас тренував-тренував…" — пригадала Світлана Павелецька.

"І дотренувався. 20 років потому", — продовжив Дмитро Кулеба.

За словами закоханих, під час першої зустрічі "щось спалахнуло", проте їхні дороги розійшлися. Аж у 2014 році Дмитро та Світлана знову зустрілися. Тоді Павелецька працювала на "1+1", а Кулеба повернувся до МЗС.

"З Дмитром я тоді спілкувалася як з послом з особливих доручень, ми зустрілися тоді і нічого, кожен жив своє життя. Але потім пройшло кілька років, і все змінилося", — розповіла обраниця Дмитра Кулеби.

Тоді ексміністр також написав книгу та шукав видавництво, щоб опублікувати її.

"Декілька людей сказали "Книголав" (видавництво Світлани Павелецької — ред.), я глянув — о, так це ж Світлана. Ми зустрілися, спочатку це було про книжку, а потім стало про любов", — зізнався Кулеба.

Дмитро Кулеба розповів про знайомство зі Світланою Павелецькою (див. з 24:20)

Після другої зустрічі та розвитку роману пара почала жити разом у 2021 році. У 2022 колишній міністр офіційно розлучився з Євгенією Кулебою.

Щодо розподілу сімейного бюджету, то, за словами Дмитра та Світлани, його немає.

"У нас немає як такого розподілу бюджету. Дмитро платить комуналку. Продукти — хто в магазині, той і купує", — розповіла Павелецька.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька

Зокрема, вони живуть у квартирі Світлани, а свою квартиру політик віддав 18-річному сину Єгору.

"Пішов в прийми до прекрасної жінки", — сказав Кулеба.

Також пара відреагувала на чутки, нібито Дмитро купив Світлані квартиру. Втім, це неправда.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба пішов у відставку з МЗС.

Також Фокус писав про реакцію Дмитра Кулеби на своє звільнення.