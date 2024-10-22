"Закурив, випив, і написав заяву": Кулеба прокоментував причину свого звільнення (відео)

Ексголова МЗС Дмитро Кулеба поділився, що був готовий до звільнення. З його слів, в процесі відставки жодних претензій щодо своєї роботи не почув.

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Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що повідомив коханій Світлані Павелацькій про своє звільнення ще до того, як написав заяву. Про це відомо з інтерв’ю на YouTube-каналі RAMINA, опублікованого 22 жовтня.

Дмитро Кулеба про своє звільнення — з 4:59, 13:55

"Все було доволі буденно. Ми пішли зі Світланою в спортзал ввечері, я перевдягнувся. І от щойно буквально зняв костюм і натягнув футболку, дзвінок від прем’єр-міністра", — згадав дипломат.

З його слів, Денис Шмигаль попросив телефоном до нього під’їхати. Тоді Кулеба одразу все зрозумів та сказав обраниці: "це воно, займайся, я скоро повернуся". Після зустрічі з прем’єром він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, і після поїхав додому.

Вдома ексміністр відкоркував з Павелацькою пляшку ігристого вина, а також захопив сигару, аркуш паперу та ручку. Пара вийшла на балкон.

"Я закурив, випив, і написав заяву на звільнення. Так, власне, це все і закінчилося", — розповів Кулеба.

Він підкреслив, що все має свій початок та кінець. Дипломат зазначив, що пробув на посаді міністра 4,5 роки, і йому "гріх скаржитись". З першого дня роботи він був готовий звільнитись, якщо президент бачитиме на цьому місці іншу людину.

"Просто знаєш, що влада не вічна. Я виріс в певній системі цінностей і я розумію, що нескінченне сидіння у владі шкодить і тобі, і країні, якій ти служиш", — пояснив ексголова МЗС.

Також він прокоментував причину звільнення. Зі слів Кулеби, всі версії "мають вільний простір для поширення", адже Україна — демократична країна.

"Я можу сказати тільки одне, що жодних претензій до моєї роботи в процесі мого звільнення не було озвучено. І те, що це не питання якби якихось проблем у зовнішній політиці, це — очевидно для мене", — підкреслив він.

Колишній міністр запевнив, що з самого початку повномасштабної війни 80% часу приділяв питанням зброї — від глобальних речей до розблокування танків. Над цим працювала велика команда, але на порядку денному Кулеби це було питанням №1.

"Тому що це єдине, що було нам насправді потрібне для того, щоб встояти під цим ударом. І, я думаю, вся країна стежила за цими рішеннями, за цією боротьбою. Тому коли вкидають історії про те, що я про щось не домовився чи щось не дотиснув — знаєте, якщо любиш, відпусти", — додав він.

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