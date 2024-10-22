Родичі заступника Кличка накупили офісів і квартир по всьому Києву: з'явилась реакція мера

Віталій Кличко відреагував на матеріали проєкту Bihus.Info та на час розслідування відсторонив свого заступника від роботи. Втім, того ж дня Володимир Прокопів написав заяву на звільнення.

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Родичі заступника міського голови Києва Віталія Кличка Володимира Прокопіва зібрали цілий банк комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Розслідування Bihus.Info про Володимира Прокопіва — що відомо

Володимир Прокопів від 2014 року був депутатом Київради і очільником фракції "Європейська Солідарність". Півтора роки він очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а від 2021 року став одним із заступників міського голови Києва Віталія Кличка. В міську раду Прокопів прийшов з бізнесу, також багато років був помічником народних депутатів, зокрема, Петра Порошенка. Його родина мала будинок і квартиру в столиці, нові автівки, кошти на рахунках тощо.

"Але саме за 10 років Прокопіва на топпосадах активи чиновника і близьких йому людей по кількості і по якості зробили космічний ривок", — пише Bihus.Info.

За останні 10 років родина Прокопіва скупила купу нерухомості в столиці.

Так, тесть Прокопіва з 2015 року володіє компанією ТОВ "ВП СЕРВІС", того ж року він купив квартиру та офіси загалом на близько 600 кв.м. в різних районах: ЖК Зелений острів на Сирці, ЖК Паркова Вежа на Виноградарі, а також в новобудові на Лівому березі.

2020 року він обзавівся 150 кв.м. в ЖК Тетріс Холл в центрі. При цьому в період придбання нерухомості він не мав таких фінансових можливостей, бо на той час отримував копійчану зарплатню в АТ "Іванофранківськгаз". Зі слів самого Прокопіва, його тесть уже багато років працює за кордоном у сфері будівництва "найманим працівником", але визнав, що бізнесу закордоном тесть не має.

Пізніше теща Прокопіва – Стелла Штурмай – придбала будинок в КМ "Нова Ходосівка" площею близько 190 кв.м. приблизною вартістю у 180 тис дол. Між тим її доходи за останні 10 років теж неспівмірні із покупкою, майже в 10 разів.

Вона працювала заступницею з навчально-виробничої роботи у художньому училищі №3 Івано-Франківська до 2018 року із зарплатнею не вище 20 тисяч гривень на місяць.

Дружина Прокопіва – Віра має у власності величезне комерційне приміщення в ЖК Теремки, яке було придбане в 2021 році площею у 600 квадратів, які коштували 13 млн грн. Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК Хеппі Хаус. Влітку 2022 року вона заплатила за неї близко 2 млн грн, хоча на той час забудовник продавав квартири в цьому ЖК вдвічі дорожче.

Також на дружину Прокопіва зареєстроване ТОВ "ВП ГРУП", яке на другий день повномасштабного вторгнення вклалося в будівництво ЖК Сігнечер, нині найдорожчого комплексу в усій столиці. Йдеться про однокімнатну квартиру площею 70 кв.м.

На той час ЖК ще був недобудований, тож офіційно – фірма перекупила права у попереднього інвестора, який, зі слів Прокопіва, нібито поспішав виїхати за кордон і дуже просив викупити об’єкт. Ним виявився друг Прокопіва – Андрій Стеценко.

Дружина Стеценка працює в секретаріаті Київради і згідно з її деклараціями, доходи Стеценка неспівмірні з інвестиціями, які на нього оформлювалися. Навіть при тому, що оформлювалися по заниженій в рази ціні. Так за квартиру в ЖК Сігнечер він в 2019 році заплатив 1,4 млн грн, хоча на той час забудовник продавав однокімнатні мінімум за 6 мільйонів.

Також компанія Віри Прокопів придбала нещодавно це ще одне комерційне приміщення в центрі міста на 70 кв.м. у ЖК Метрополь за 3 млн грн. Тобто менш ніж по 1 тис дол/квадрат, хоча нині комерційний метр в цьому ЖК продають по ціні від 2 тис дол. Сам Прокопів переконує, що є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися.

Двоє друзів Прокопіва отримали у власність 6 об’єктів нерухомості, які належали місту

Не тільки родина Прокопіва скуповувала нерухомість в Києві, а й його друзі. Вони через приватні компанії змогли отримати у власність щонайменше 6 об’єктів нерухомості, які раніше належали місту. Йдеться про Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка — вони відзначилися тим, що допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло.

Олександр Поштарюк – земляк Прокопіва з Івано-Франківська, багато років працював у компаніях дружини та тестя політика найманим співробітником і водночас, допомагав родині Прокопіва з нерухомістю та авто.

В 2016 році він продав політику MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC за ціною, вдвічі дешевше ринкової. У 2018, допоміг Прокопіву придбати маєток на 600 кв.м. в котеджному містечку "Коник". Поштарюк нібито побудував його за власні кошти, хоча за даними журналістів, він не мав на це доходів. Добудований, але ще не відремонтований маєток Поштарюк віддав Прокопіву, а той натомість віддав другу свій старий, у 5 разів менший будинок на околиці Києва, з невеликою доплатою. Поки маєток завершували, Прокопів жив у сусідньому будинку, який також викупив Поштарюк. Офіційно – Прокопів його орендував, але навіть за оренду довго не платив.

Пізніше компанії Поштарюка викупили в міста офісне приміщення на понад 300 кв.м. в центрі міста по вул.Тарасівській за ціною, в кілька разів нижчою та будівлю на 170 кв.м. на ВДНГ.

Ще один друг Прокопіва – Андрій Стеценко допоміг родині отримати у власність елітну нерухомість за копійки. Спершу він інвестував від свого імені в будівництво ЖК Signature, за нез’ясованих обставин придбавши квартиру по ціні в 4 рази нижче ринкової, а потім за цю ж ціну продав права на квартиру фірмі дружини Прокопіва. Наразі ЖК Signature – найдорожчий ЖК Києва.

Також Стеценко виявився власником нерухомості, яку перед цим вивели з комунальної власності. Зокрема будівлі на 460 кв.м. на Трухановому острові. Спершу нерухомість викупило на аукціоні ТОВ "Кронкер Груп", а потім компанію і майно на ній передали другу Прокопіва.

Також через ТОВ "Ернест" Стеценко став співвласником ділянки промзони на Солом’янці. Крім цього Стеценко є співвласником будівлі площею 230 кв.м. по вул. Якубовського на Теремках. Ділянку під нею вже перевели в цільове призначення "для будівництва будівель ринкової інфраструктури", однак саме будівництво поки не розпочали.

Розслідування Bihus.Info про Володимира Прокопіва — Кличко відреагував

Сам міський голова Києва Віталій Кличко вже відреагував на факти, викладені в журналістському розслідуванні.

"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Розслідування Bihus.Info про Володимира Прокопіва — Прокопів відреагував на журналістське розслідування

Після виходу двох частин розслідування Bihus.Info про нерухомість Володимира Прокопіва та його родини, чиновник написав заяву на звільнення. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

"За всі роки своєї публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування, на державній службі я завжди був відкритим до журналістів. Що, власне, вони і підтвердили у своєму матеріалі. Я не маю чого приховувати, тому і сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову. Майже дві години я відповідав на усі запитання, які цікавили журналістів. Я з повагою ставлюся до роботи правоохоронних органів та інших контролюючих державних служб. Тому, якщо останні будуть вбачати у моїх діях ознаки порушень, готовий і відкритий до перевірки", — написав він.

Прокопів заявив, що для нього важлива його репутація та чесне імʼя його родини.

"Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі. За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на імʼя Київського міського голови", — написав він.

Нагадаємо, що журналісти проєкту Bihus дослідили електронні декларації 4 нардепів. Після цього з'ясували, що політики, які отримують зарплату 20-40 тис. грн, змогли під час війни купити автомобілі вартістю до 8 млн грн.