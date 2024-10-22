Родственники заместителя Кличко накупили офисов и квартир по всему Киеву: появилась реакция мэра

Виталий Кличко отреагировал на материалы проекта Bihus.Info и на время расследования отстранил своего заместителя от работы. Впрочем, в тот же день Владимир Прокопив написал заявление на увольнение.

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Родственники заместителя городского головы Киева Виталия Кличко Владимира Прокопива собрали целый банк коммерческой и жилой недвижимости за годы его работы в Киевсовете и КГГА. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Расследование Bihus.Info о Владимире Прокопиве — что известно

Владимир Прокопив с 2014 года был депутатом Киевсовета и главой фракции "Европейская Солидарность". Полтора года он возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также был секретарем городского совета (2015-2019), а с 2021 года стал одним из заместителей городского головы Киева Виталия Кличко. В городской совет Прокопив пришел из бизнеса, также много лет был помощником народных депутатов, в частности, Петра Порошенко. Его семья имела дом и квартиру в столице, новые машины, средства на счетах и тому подобное.

"Но именно за 10 лет Прокопива на топ-должностях активы чиновника и близких ему людей по количеству и по качеству сделали космический рывок", — пишет Bihus.Info.

За последние 10 лет семья Прокопива скупила кучу недвижимости в столице.

Так, тесть Прокопива с 2015 года владеет компанией ООО "ВП СЕРВИС", в том же году он купил квартиру и офисы в целом на около 600 кв.м. в разных районах: ЖК Зеленый остров на Сырце, ЖК Парковая Башня на Виноградаре, а также в новостройке на Левом берегу.

В 2020 году он обзавелся 150 кв.м. в ЖК Тетрис Холл в центре. При этом в период приобретения недвижимости он не имел таких финансовых возможностей, потому что в то время получал копеечную зарплату в АО "Иванофранковскгаз". По словам самого Прокопива, его тесть уже много лет работает за границей в сфере строительства "наемным работником", но признал, что бизнеса за рубежом тесть не имеет.

Позже теща Прокопива — Стелла Штурмай — приобрела дом в КГ "Новая Ходосовка" площадью около 190 кв.м. приблизительной стоимостью в 180 тыс долл. Между тем ее доходы за последние 10 лет тоже несоизмеримы с покупкой, почти в 10 раз.

Она работала заместителем по учебно-производственной работе в художественном училище №3 Ивано-Франковска до 2018 года с зарплатой не выше 20 тысяч гривен в месяц.

Жена Прокопива — Вера имеет в собственности огромное коммерческое помещение в ЖК Теремки, которое было приобретено в 2021 году площадью в 600 квадратов, которые стоили 13 млн грн. Также Вера Прокопив проинвестировала трехкомнатную квартиру в ЖК Хеппи Хаус. Летом 2022 года она заплатила за нее около 2 млн грн, хотя в то время застройщик продавал квартиры в этом ЖК вдвое дороже.

Также на жену Прокопива зарегистрировано ООО "ВП ГРУП", которое на второй день полномасштабного вторжения вложилось в строительство ЖК Сигнечер, ныне самого дорогого комплекса во всей столице. Речь идет об однокомнатной квартире площадью 70 кв.м.

В то время ЖК еще был недостроен, поэтому официально — фирма перекупила права у предыдущего инвестора, который, по словам Прокопива, якобы спешил уехать за границу и очень просил выкупить объект. Им оказался друг Прокопива — Андрей Стеценко.

Жена Стеценко работает в секретариате Киевсовета и согласно ее декларациям, доходы Стеценко несоизмеримы с инвестициями, которые на него оформлялись. Даже при том, что оформлялись по заниженной в разы цене. Так за квартиру в ЖК Сигнечер он в 2019 году заплатил 1,4 млн грн, хотя на то время застройщик продавал однокомнатные минимум за 6 миллионов.

Также компания Веры Прокопив приобрела недавно это еще одно коммерческое помещение в центре города на 70 кв.м. в ЖК Метрополь за 3 млн грн. То есть менее чем по 1 тыс долл/квадрат, хотя сейчас коммерческий метр в этом ЖК продают по цене от 2 тыс долл. Сам Прокопив утверждает, что является экспертом в недвижимости и просто умеет правильно торговаться.

Двое друзей Прокопива получили в собственность 6 объектов недвижимости, которые принадлежали городу

Не только семья Прокопива скупала недвижимость в Киеве, но и его друзья. Они через частные компании смогли получить в собственность не менее 6 объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу. Речь идет об Александре Поштарюке и Андрее Стеценко — они отличились тем, что помогли семье Прокопива задешево получить элитное жилье.

Александр Поштарюк — земляк Прокопива из Ивано-Франковска, много лет работал в компаниях жены и тестя политика наемным сотрудником и одновременно помогал семье Прокопива с недвижимостью и авто.

В 2016 году он продал политику MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC по цене, вдвое дешевле рыночной. В 2018, помог Прокопиву приобрести имение на 600 кв.м. в коттеджном городке "Конек". Поштарюк якобы построил его за собственные средства, хотя по данным журналистов, он не имел на это доходов. Достроенный, но еще не отремонтированный особняк Поштарюк отдал Прокопову, а тот взамен отдал другу свой старый, в 5 раз меньший дом на окраине Киева, с небольшой доплатой. Пока имение завершали, Прокопов жил в соседнем доме, который также выкупил Поштарюк. Официально — Прокопов его арендовал, но даже за аренду долго не платил.

Позже компании Поштарюка выкупили у города офисное помещение на более 300 кв.м. в центре города по ул.Тарасовской по цене, в несколько раз ниже и здание на 170 кв.м. на ВДНХ.

Еще один друг Прокопива — Андрей Стеценко помог семье получить в собственность элитную недвижимость за копейки. Сначала он инвестировал от своего имени в строительство ЖК Signature, при невыясненных обстоятельствах приобретя квартиру по цене в 4 раза ниже рыночной, а затем за эту же цену продал права на квартиру фирме жены Прокопива. Сейчас ЖК Signature — самый дорогой ЖК Киева.

Также Стеценко оказался владельцем недвижимости, которую перед этим вывели из коммунальной собственности. В частности здания на 460 кв.м. на Трухановом острове. Сначала недвижимость выкупило на аукционе ООО "Кронкер Групп", а затем компанию и имущество на ней передали другу Прокопива.

Также через ООО "Эрнест" Стеценко стал совладельцем участка промзоны на Соломенке. Кроме этого Стеценко является совладельцем здания площадью 230 кв.м. по ул. Якубовского на Теремках. Участок под ним уже перевели в целевое назначение "для строительства зданий рыночной инфраструктуры", однако само строительство пока не начали.

Расследование Bihus.Info о Владимире Прокопиве — Кличко отреагировал

Сам городской голова Киева Виталий Кличко уже отреагировал на факты, изложенные в журналистском расследовании.

"Я обращаюсь к правоохранительным и антикоррупционным органам проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива. А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправленческим полномочиям", — написал он в своем телеграм-канале.

Расследование Bihus.Info о Владимире Прокопиве — Прокопив отреагировал на журналистское расследование

После выхода двух частей расследования Bihus.Info о недвижимости Владимира Прокопива и его семьи, чиновник написал заявление на увольнение. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"За все годы своей публичной деятельности, работы в органах местного самоуправления, на государственной службе я всегда был открытым к журналистам. Что, собственно, они и подтвердили в своем материале. Мне нечего скрывать, поэтому и сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все вопросы, которые интересовали журналистов. Я с уважением отношусь к работе правоохранительных органов и других контролирующих государственных служб. Поэтому, если последние будут видеть в моих действиях признаки нарушений, готов и открыт к проверке", — написал он.

Прокопив заявил, что для него важна его репутация и честное имя его семьи.

"О причинах заинтересованности мной, как председатель крупнейшей фракции в Киевсовете, понимаю. Работаю дальше. За должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы", — написал он.

Напомним, что журналисты проекта Bihus исследовали электронные декларации 4 нардепов. После этого выяснили, что политики, которые получают зарплату 20-40 тыс. грн, смогли во время войны купить автомобили стоимостью до 8 млн грн.