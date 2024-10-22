"Закурил, выпил, и написал заявление": Кулеба прокомментировал причину своего увольнения (видео)

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба поделился, что был готов к увольнению. По его словам, в процессе отставки никаких претензий относительно своей работы не услышал.

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Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что сообщил любимой Светлане Павелацкой о своем увольнении еще до того, как написал заявление. Об этом известно из интервью на YouTube-канале RAMINA, опубликованного 22 октября.

Дмитрий Кулеба о своем увольнении — с 4:59, 13:55

"Все было довольно обыденно. Мы пошли со Светланой в спортзал вечером, я переоделся. И вот только буквально снял костюм и натянул футболку, звонок от премьер-министра", — вспомнил дипломат.

По его словам, Денис Шмыгаль попросил по телефону к нему подъехать. Тогда Кулеба сразу все понял и сказал избраннице: "это оно, занимайся, я скоро вернусь". После встречи с премьером он встретился с президентом Владимиром Зеленским, и после поехал домой.

Дома экс-министр откупорил с Павелацкой бутылку игристого вина, а также захватил сигару, лист бумаги и ручку. Пара вышла на балкон.

"Я закурил, выпил, и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось", — рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что все имеет свое начало и конец. Дипломат отметил, что пробыл на посту министра 4,5 года, и ему "грех жаловаться". С первого дня работы он был готов уволиться, если президент будет видеть на этом месте другого человека.

"Просто знаешь, что власть не вечна. Я вырос в определенной системе ценностей и я понимаю, что бесконечное сидение во власти вредит и тебе, и стране, которой ты служишь", — пояснил экс-глава МИД.

Также он прокомментировал причину увольнения. По словам Кулебы, все версии "имеют свободное пространство для распространения", ведь Украина — демократическая страна.

"Я могу сказать только одно, что никаких претензий к моей работе в процессе моего увольнения не было озвучено. И то, что это не вопрос каких-то проблем во внешней политике, это — очевидно для меня", — подчеркнул он.

Бывший министр заверил, что с самого начала полномасштабной войны 80% времени уделял вопросам оружия — от глобальных вещей до разблокировки танков. Над этим работала большая команда, но на повестке дня Кулебы это было вопросом №1.

"Потому что это единственное, что было нам на самом деле нужно для того, чтобы устоять под этим ударом. И, я думаю, вся страна следила за этими решениями, за этой борьбой. Поэтому когда вбрасывают истории о том, что я о чем-то не договорился или что-то не дожал — знаете, если любишь, отпусти", — добавил он.

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