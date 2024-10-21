Кабмин назначил Александра Перцовского главой правления "Укрзализныци": чем он известен (фото)

По данным СМИ, Перцовский стал известен благодаря своей высокой зарплате на должности первого заместителя генерального директора "Укрпочты". В "Укразализныце" он работает с 2020 года.

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Кабинет Министров Украины назначил Александра Перцовского председателем правления АО "Укрзализныця" на срок три года. Это решение было принято по представлению наблюдательного совета компании, о чем 21 октября сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Евгений Лященко, который до этого занимал пост председателя правления с марта 2023 года, продолжит свою работу в компании в качестве члена правления до окончания контракта. Также с должностей членов правления были уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

Александр Перцовский работает в Укрзализныце с 2020 года, прежде он был членом правления и отвечал за пассажирское направление. В распоряжении Кабинета Министров также указано, что Лященко, Крот, Логунов, Мишин и Перцовский были уволены в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины.

Таким образом, Александр Перцовский официально назначен председателем правления акционерного общества "Укрзализныця" на три года, а Евгений Лященко будет оставаться членом правления до 31 марта 2025 года. В распоряжении также упоминается, что председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" уполномочен подписать контракт с Перцовским.

Что известно об Александре Перцовском

По данным СМИ, Александр Перцовский с 2010 по 2016 год работал в Deutsche Post DHL Group, одной из крупнейших логистических компаний мира. За шесть лет он прошел путь от консультанта до руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе со штаб-квартирой в Сингапуре.

Летом 2020 года Перцовский был одним из шести основных кандидатов на пост руководителя АО "Укрзализныця". Фото: УНИАН

С октября 2016 года Перцовский занял должность первого заместителя генерального директора "Укрпочты". Он стал известен благодаря высокой зарплате, подобно своему начальнику Игорю Смилянскому. По информации Национального агентства по предотвращению коррупции, в 2017 году 32 сотрудника "Укрпочты" получали зарплату более 1 миллиона гривен.

В "Укрпочте" Перцовский работал с октября 2016 года

Летом 2020 года Перцовский был одним из шести основных кандидатов на пост руководителя АО "Укрзализныця".

Напомним, "Укрзализныця" подготовила проект новой тарифной реформы, касающейся перевозок грузов. Так, компания планирует повысить стоимость перевозок строительных материалов на 52%, руды и уголь – на 7%, возврат пустых вагонов – на 67%.