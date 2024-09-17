Стоимость перевозок в "Укрзализныце" планируется повысить уже в этом году: что известно

Соответствующая реформа сделает тарифообразование более прозрачным, стабилизирует работу УЗ и не нанесет бизнесу вреда, утверждает директор компании.

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"Укрзализныця" подготовила проект новой тарифной реформы, касающейся перевозок грузов. Так, компания планирует повысить стоимость перевозок строительных материалов на 52%, руды и уголь – на 7%, возврат пустых вагонов – на 67%. Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на официальный ответ УЗ.

По информации издания, состояние УЗ оставляет желать лучшего. Компании не хватает почти трети работников из общего числа в 184 000 человек. Средняя зарплата в УЗ составляет 19 905 грн, что ниже рыночных показателей. Также стоит отметить, что к концу 2020 года средний уровень износа локомотивов компании достигал 96,8%.

По словам СЕО УЗ Евгения Лященко, нововведения позволят сделать тарифообразование более понятным, стабилизирует работу компании и не причинит вреда бизнесу.

В УЗ ожидают, что рост тарифов начнется уже в 2024 году.

Ранее Фокус сообщал, что в системе ProZorro 1 октября объявлен тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов с ожидаемой стоимостью до 31,46 млрд грн.

C 10 октября УЗ может возобновить железнодорожное сообщение с Польшей.