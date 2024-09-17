Вартість перевезень в "Укрзалізниці" планується підвищити вже цього року: що відомо

Відповідна реформа зробить тарифоутворення прозорішим, стабілізує роботу УЗ і не завдасть бізнесу шкоди, стверджує директор компанії.

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"Укрзалізниця" підготувала проєкт нової тарифної реформи, що стосується перевезень вантажів. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди і вугілля — на 7%, повернення порожніх вагонів — на 67%. Про це пише Forbes Ukraine з посиланням на офіційну відповідь УЗ.

За інформацією видання, стан УЗ залишає бажати кращого. Компанії не вистачає майже третини працівників із загальної кількості в 184 000 осіб. Середня зарплата в УЗ становить 19 905 грн, що нижче за ринкові показники. Також варто зазначити, що до кінця 2020 року середній рівень зносу локомотивів компанії сягав 96,8%.

За словами СЕО УЗ Євгена Лященка, нововведення дадуть змогу зробити тарифоутворення зрозумілішим, стабілізує роботу компанії і не завдасть шкоди бізнесу.

В УЗ очікують, що зростання тарифів почнеться вже у 2024 році.

Раніше Фокус повідомляв, що в системі ProZorro 1 жовтня оголошено тендер на закупівлю 80 нових приміських і регіональних поїздів з очікуваною вартістю до 31,46 млрд грн.

З 10 жовтня УЗ може відновити залізничне сполучення з Польщею.