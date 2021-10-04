"Укрзалізниця" почала процедуру закупівлі 80 приміських і регіональних потягів
Нові електрички повинні поліпшити приміське сполучення в Києві, Харкові та Дніпрі.
У системі ProZorro 1 жовтня оголошено тендер на закупівлю 80 нових приміських і регіональних потягів із очікуваною вартістю до 31,464 млрд грн. Про це повідомила "Укрзалізниця" (УЗ).
Планується придбати по 30 електропотягів змінного та постійного струму для приміських перевезень. Також потрібні 20 електропотягів змінного струму для регіональних маршрутів.
Кінцевий термін подачі пропозицій — 1 листопада, аукціон запланований на 7 грудня.
До участі в тендері запрошені такі виробники: Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda і Крюківський вагонобудівний завод.
До рецензування технічних вимог у тендерній документації були залучені фахівці німецької DB Regio, які керують одним із найбільших парків регіонального рухомого складу в Європі.
Співпраця з переможцем тендера розрахована на п'ять років, поставки поїздів заплановано партіями до 2026 року.
60 закуплених поїздів компанія планує задіяти в проектах City Express, а 20 — на існуючих і нових регіональних маршрутах.
Нагадаємо, що вперше про проект City Express сказав президент Володимир Зеленський у лютому цього року. "Це інший, якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах. Перший етап проекту включає Київ, Харків, Дніпро", — заявив він.
Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський тоді ж говорив, що опрацювання проекту почалася для Києва. У столиці City Express буде поєднувати кільцевий маршрут із діаметральними — з передмістя. В основному передбачається використання існуючої залізничної інфраструктури, але з її модернізацією. Потрібні нові рухомий склад, розклад, єдина інформація система. Після реалізації проекту пасажири зможуть зручно пересідати між різними видами громадського транспорту.
Тим часом, УЗ продала пасажирам потяга Київ — Чернівці квитки в неіснуючі вагони.