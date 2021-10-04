"Укрзалізниця" почала процедуру закупівлі 80 приміських і регіональних потягів

Нові електрички повинні поліпшити приміське сполучення в Києві, Харкові та Дніпрі.

У системі ProZorro 1 жовтня оголошено тендер на закупівлю 80 нових приміських і регіональних потягів із очікуваною вартістю до 31,464 млрд грн. Про це повідомила "Укрзалізниця" (УЗ).

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Планується придбати по 30 електропотягів змінного та постійного струму для приміських перевезень. Також потрібні 20 електропотягів змінного струму для регіональних маршрутів.

Кінцевий термін подачі пропозицій — 1 листопада, аукціон запланований на 7 грудня.

До участі в тендері запрошені такі виробники: Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda і Крюківський вагонобудівний завод.

До рецензування технічних вимог у тендерній документації були залучені фахівці німецької DB Regio, які керують одним із найбільших парків регіонального рухомого складу в Європі.

Співпраця з переможцем тендера розрахована на п'ять років, поставки поїздів заплановано партіями до 2026 року.

60 закуплених поїздів компанія планує задіяти в проектах City Express, а 20 — на існуючих і нових регіональних маршрутах.

Нагадаємо, що вперше про проект City Express сказав президент Володимир Зеленський у лютому цього року. "Це інший, якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах. Перший етап проекту включає Київ, Харків, Дніпро", — заявив він.

[ + – ] Проект City Express для Києва

Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський тоді ж говорив, що опрацювання проекту почалася для Києва. У столиці City Express буде поєднувати кільцевий маршрут із діаметральними — з передмістя. В основному передбачається використання існуючої залізничної інфраструктури, але з її модернізацією. Потрібні нові рухомий склад, розклад, єдина інформація система. Після реалізації проекту пасажири зможуть зручно пересідати між різними видами громадського транспорту.

Тим часом, УЗ продала пасажирам потяга Київ — Чернівці квитки в неіснуючі вагони.