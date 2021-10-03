"Укрзалізниця" продала пасажирам поїзда Київ-Чернівці квитки в неіснуючі вагони

Коли прийшов час сідати в поїзд, пасажири виявили, що їх вагонів просто немає. В результаті їм довелося сидіти по 3-4 людини на одному місці.

Пасажири поїзда "Укрзалізниці" №117К, який прямує за маршрутом Київ-Чернівці, не змогли сісти на свої місця, так як склад прибув на станцію відправлення без чотирьох вагонів. В результаті люди були змушені провести всю ніч на чужих місцях. Про це повідомив пасажир Дмитро Пальчиков в своєму Facebook.

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Інцидент, за словами пасажира, стався в п'ятницю, 1 жовтня. Дмитро разом з друзями вирішили поїхати на вихідні до Чернівців. Однак при посадці в поїзд з'ясувалося, що вагона №15, на місця в якому були куплені квитки, немає. Також через деякий час молоді люди з'ясували, що в складі немає ще трьох вагонів.

"Нас посадили у вагон #2, сидимо по троє-четверо. Всі офігівші. Їхати 12 годин.", — обурюється Дмитро.

Далі пасажир називає ситуацію, яка сталася з ним та іншими пасажирами поїзда "трешем", додавши, що через деякий час молодих людей пересадили на чужі місця, які тимчасово були порожні.

[ + – ] Відео з поїзда Київ — Чернівці

"Сказали, що все ок, нікого не буде, бо начебто продаж квитків на цей потяг зупинили і це не розкуплені білети", — заявив Дмитро.

Однак уже приблизно о 01:30 до Дмитра і його друзів прийшли люди, які купили квитки на зайняті ними місця.

"І це реально були їхні місця. Ми як безхатьки з купленими білетами, але без свого вагону мали шукати собі новий притулок. Після того, як ми висловили свою "незгоду з ситуацією", головна по поїзду нас прилаштувала остаточно", — додав пасажир.

[ + – ] Фото Дмитра Пальчикова, зроблене в поїзді

Дмитро висловив здивування тим, що "Укрзалізниця" не попередила його про незручності через e-mail, на який він купував квиток. У свою чергу пресслужба компанії-перевізника пояснила відсутність вагонів аварією.

"Дмитре, щиро перепрошуємо за цю ситуацію, зараз якраз розбираємося, чому поїзна бригада не отримала вчасних вказівок щодо пересадки. Зміни у складі поїзда пов'язані зі зміною маршруту та, відповідно, населеності рейсу через об"їзд місця обвалу карстових печер на території Чернівецької області. Зробимо висновки, дякуємо за сигнал і сподіваємось, що решта подорожі буде вдалішою", — написали представники "Укрзалізниці" в коментарях.

[ + – ] Реакція "Укрзалізниці"

Однак пасажир в свою чергу зазначив, що обвал стався ще 23 вересня, проте до моменту відправлення поїзда Київ-Чернівці "Укрзалізниця" ніяких заходів для забезпечення комфорту пасажирів не зробила.

"Обвал стався за близько 30 км від Чернівців. Тобто по суті біля кінцевої точки. Невже не можна було їхати 500км з Києва нормально, а ближче до точки організувати якесь вирішення стутації (попередньо пояснивши пасажирам, що шіт гепенс)? Чи пересадка, чи автобуси від УЗ, чи від"єднати кілька вагонів, а потім трошки далі їх тепловозом приєднати назад, проїхавши місце аварії. Я не експерт в цьому. Але блін, за більш ніж тиждень можна було щось придумати краще ніж продати квитки і не дати чотири вагони", — обурився пасажир.

При цьому Дмитро Пальчиков зазначив, що провідники також не знали про те, що поїзд відправиться за маршрутом без чотирьох вагонів, тому звинувачувати їх в події неможливо.

Нагадаємо, нещодавно в поїзді "Укрзалізниці" чоловік намагався згвалтувати художницю Надію Кушнір. За її словами, провідниця не звернула уваги на прохання про допомогу, а один із пасажирів почав виправдовувати агресора, стверджуючи що "п'яні чоловіки потребують інтиму".

Також Фокус показував, як в поїзді, який прямує за маршрутом Івано-Франківськ-Полтава лампа в купе була прикріплена до стелі за допомогою медичного пластиру.