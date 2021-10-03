"Укрзалізниця" продала пасажирам поїзда Київ-Чернівці квитки в неіснуючі вагони
Коли прийшов час сідати в поїзд, пасажири виявили, що їх вагонів просто немає. В результаті їм довелося сидіти по 3-4 людини на одному місці.
Пасажири поїзда "Укрзалізниці" №117К, який прямує за маршрутом Київ-Чернівці, не змогли сісти на свої місця, так як склад прибув на станцію відправлення без чотирьох вагонів. В результаті люди були змушені провести всю ніч на чужих місцях. Про це повідомив пасажир Дмитро Пальчиков в своєму Facebook.
Інцидент, за словами пасажира, стався в п'ятницю, 1 жовтня. Дмитро разом з друзями вирішили поїхати на вихідні до Чернівців. Однак при посадці в поїзд з'ясувалося, що вагона №15, на місця в якому були куплені квитки, немає. Також через деякий час молоді люди з'ясували, що в складі немає ще трьох вагонів.
"Нас посадили у вагон #2, сидимо по троє-четверо. Всі офігівші. Їхати 12 годин.", — обурюється Дмитро.
Далі пасажир називає ситуацію, яка сталася з ним та іншими пасажирами поїзда "трешем", додавши, що через деякий час молодих людей пересадили на чужі місця, які тимчасово були порожні.
"Сказали, що все ок, нікого не буде, бо начебто продаж квитків на цей потяг зупинили і це не розкуплені білети", — заявив Дмитро.
Однак уже приблизно о 01:30 до Дмитра і його друзів прийшли люди, які купили квитки на зайняті ними місця.
"І це реально були їхні місця. Ми як безхатьки з купленими білетами, але без свого вагону мали шукати собі новий притулок. Після того, як ми висловили свою "незгоду з ситуацією", головна по поїзду нас прилаштувала остаточно", — додав пасажир.
Дмитро висловив здивування тим, що "Укрзалізниця" не попередила його про незручності через e-mail, на який він купував квиток. У свою чергу пресслужба компанії-перевізника пояснила відсутність вагонів аварією.
"Дмитре, щиро перепрошуємо за цю ситуацію, зараз якраз розбираємося, чому поїзна бригада не отримала вчасних вказівок щодо пересадки. Зміни у складі поїзда пов'язані зі зміною маршруту та, відповідно, населеності рейсу через об"їзд місця обвалу карстових печер на території Чернівецької області. Зробимо висновки, дякуємо за сигнал і сподіваємось, що решта подорожі буде вдалішою", — написали представники "Укрзалізниці" в коментарях.
Однак пасажир в свою чергу зазначив, що обвал стався ще 23 вересня, проте до моменту відправлення поїзда Київ-Чернівці "Укрзалізниця" ніяких заходів для забезпечення комфорту пасажирів не зробила.
"Обвал стався за близько 30 км від Чернівців. Тобто по суті біля кінцевої точки. Невже не можна було їхати 500км з Києва нормально, а ближче до точки організувати якесь вирішення стутації (попередньо пояснивши пасажирам, що шіт гепенс)? Чи пересадка, чи автобуси від УЗ, чи від"єднати кілька вагонів, а потім трошки далі їх тепловозом приєднати назад, проїхавши місце аварії. Я не експерт в цьому. Але блін, за більш ніж тиждень можна було щось придумати краще ніж продати квитки і не дати чотири вагони", — обурився пасажир.
При цьому Дмитро Пальчиков зазначив, що провідники також не знали про те, що поїзд відправиться за маршрутом без чотирьох вагонів, тому звинувачувати їх в події неможливо.
Нагадаємо, нещодавно в поїзді "Укрзалізниці" чоловік намагався згвалтувати художницю Надію Кушнір. За її словами, провідниця не звернула уваги на прохання про допомогу, а один із пасажирів почав виправдовувати агресора, стверджуючи що "п'яні чоловіки потребують інтиму".
Також Фокус показував, як в поїзді, який прямує за маршрутом Івано-Франківськ-Полтава лампа в купе була прикріплена до стелі за допомогою медичного пластиру.