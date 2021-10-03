"Укрзализныця" продала пассажирам поезда Киев-Черновцы билеты в несуществующие вагоны
Когда пришло время садиться в поезд, пассажиры обнаружили, что их вагонов просто нет. В результате им пришлось сидеть по 3-4 человека на одном месте.
Пассажиры поезда "Укрзализныци" №117К, который следует по маршруту Киев-Черновцы, не смогли сесть на свои места, так как состав прибыл на станцию отправления без четырех вагонов. В итоге люди были вынуждены провести всю ночь на чужих местах. Об этом сообщил пассажир Дмитрий Пальчиков в своем Facebook.
Инцидент, по словам пассажира, произошел в пятницу, 1 октября. Дмитрий вместе с друзьями решили поехать на выходные в Черновцы. Однако при посадке в поезд выяснилось, что вагона №15, на места в котором были куплены билеты, нет. Также через некоторое время молодые люди выяснили, что в составе нет еще трех вагонов.
"Нас посадили в вагон №2, сидим по трое-четверо (на одном месте). Все офигевшие. Ехать 12 часов", — негодует Дмитрий.
Далее пассажир называет ситуацию, которая произошла с ним и другими пассажирами поезда "трэшем", добавив, что спустя некоторое время молодых людей пересадили на чужие места, которые временно пустовали.
"Сказали, что все ок, никого не будет, потому что вроде бы продажу билетов на этот поезд остановили и это не раскупленные билеты", — заявил Дмитрий.
Однако уже примерно в 01:30 к Дмитрию и его спутникам пришли люди, которые купили билеты на занятые ими места.
"И это реально были их места. Мы как бездомные с купленными билетами, но без своего вагона должны были искать себе новое пристанище. После того, как мы выразили свое "несогласие с ситуацией", главная по поезду нас пристроила окончательно", — добавил пассажир.
Дмитрий выразил удивление тем, что "Укрзализныця" не предупредила его о неудобствах через e-mail, на который он покупал билет. В свою очередь пресс-служба компании-перевозчика объяснила отсутствие вагонов аварией.
"Дмитрий, искренне извиняемся за эту ситуацию, сейчас как раз разбираемся, почему поездная бригада не получила своевременных указаний касательно пересадки. Изменения в составе поезда связаны с изменением маршрута и, соответственно, населенностью рейса из-за объезда места обвала карстовых пещер на территории Черновицкой области. Сделаем выводы, спасибо за сигнал и надеемся, что остальные путешествия будут удачными", — написали представители "Укрзализныци" в комментариях.
Однако пассажир в свою очередь отметил, что обвал произошел еще 23 сентября, однако к моменту отправления поезда Киев-Черновцы "Укрзализныця" никаких мер для обеспечения комфорта пассажиров не предприняла.
"Обвал произошел в около 30 км от Черновцов. То есть, по сути, у конечной точки. Неужели нельзя было ехать 500км из Киева нормально, а ближе к точке организовать какое-то решение стутации (предварительно объяснив пассажирам, шит хепенс)? Или пересадка, или автобусы от УЗ, или отсоединить несколько вагонов, а потом немножко дальше их тепловозом присоединить обратно, проехав место аварии. Я не эксперт в этом. Но блин, за более чем неделю можно было что-то придумать лучше, чем продать билеты и не дать четыре вагона", — возмутился пассажир.
При этом Дмитрий Пальчиков отметил, что проводники также не знали о том, что поезд отправится по маршруту без четырех вагонов, поэтому винить их в произошедшем невозможно.
Напомним, недавно в поезде "Укрзализныци" мужчина пытался изнасиловать художницу Надежду Кушнир. По ее словам, проводница не обратила внимания на просьбы о помощи, а один из и пассажиров начал оправдывать агрессора, утверждая что "пьяные мужчины нуждаются в интиме".
Также Фокус показывал, как в поезде, который следует по маршруту Ивано-Франковск-Полтава лампа в купе была прикреплена к потолку при помощи медицинского пластыря.