"Укрзализныця" продала пассажирам поезда Киев-Черновцы билеты в несуществующие вагоны

Когда пришло время садиться в поезд, пассажиры обнаружили, что их вагонов просто нет. В результате им пришлось сидеть по 3-4 человека на одном месте.

Пассажиры поезда "Укрзализныци" №117К, который следует по маршруту Киев-Черновцы, не смогли сесть на свои места, так как состав прибыл на станцию отправления без четырех вагонов. В итоге люди были вынуждены провести всю ночь на чужих местах. Об этом сообщил пассажир Дмитрий Пальчиков в своем Facebook.

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Инцидент, по словам пассажира, произошел в пятницу, 1 октября. Дмитрий вместе с друзьями решили поехать на выходные в Черновцы. Однако при посадке в поезд выяснилось, что вагона №15, на места в котором были куплены билеты, нет. Также через некоторое время молодые люди выяснили, что в составе нет еще трех вагонов.

"Нас посадили в вагон №2, сидим по трое-четверо (на одном месте). Все офигевшие. Ехать 12 часов", — негодует Дмитрий.

Далее пассажир называет ситуацию, которая произошла с ним и другими пассажирами поезда "трэшем", добавив, что спустя некоторое время молодых людей пересадили на чужие места, которые временно пустовали.

[ + – ] Видео из поезда Киев - Черновцы

"Сказали, что все ок, никого не будет, потому что вроде бы продажу билетов на этот поезд остановили и это не раскупленные билеты", — заявил Дмитрий.

Однако уже примерно в 01:30 к Дмитрию и его спутникам пришли люди, которые купили билеты на занятые ими места.

"И это реально были их места. Мы как бездомные с купленными билетами, но без своего вагона должны были искать себе новое пристанище. После того, как мы выразили свое "несогласие с ситуацией", главная по поезду нас пристроила окончательно", — добавил пассажир.

[ + – ] Фото Дмитрия Пальчикова, сделанное в поезде

Дмитрий выразил удивление тем, что "Укрзализныця" не предупредила его о неудобствах через e-mail, на который он покупал билет. В свою очередь пресс-служба компании-перевозчика объяснила отсутствие вагонов аварией.

"Дмитрий, искренне извиняемся за эту ситуацию, сейчас как раз разбираемся, почему поездная бригада не получила своевременных указаний касательно пересадки. Изменения в составе поезда связаны с изменением маршрута и, соответственно, населенностью рейса из-за объезда места обвала карстовых пещер на территории Черновицкой области. Сделаем выводы, спасибо за сигнал и надеемся, что остальные путешествия будут удачными", — написали представители "Укрзализныци" в комментариях.

[ + – ] Реакция "Укрзализныци"

Однако пассажир в свою очередь отметил, что обвал произошел еще 23 сентября, однако к моменту отправления поезда Киев-Черновцы "Укрзализныця" никаких мер для обеспечения комфорта пассажиров не предприняла.

"Обвал произошел в около 30 км от Черновцов. То есть, по сути, у конечной точки. Неужели нельзя было ехать 500км из Киева нормально, а ближе к точке организовать какое-то решение стутации (предварительно объяснив пассажирам, шит хепенс)? Или пересадка, или автобусы от УЗ, или отсоединить несколько вагонов, а потом немножко дальше их тепловозом присоединить обратно, проехав место аварии. Я не эксперт в этом. Но блин, за более чем неделю можно было что-то придумать лучше, чем продать билеты и не дать четыре вагона", — возмутился пассажир.

При этом Дмитрий Пальчиков отметил, что проводники также не знали о том, что поезд отправится по маршруту без четырех вагонов, поэтому винить их в произошедшем невозможно.

Напомним, недавно в поезде "Укрзализныци" мужчина пытался изнасиловать художницу Надежду Кушнир. По ее словам, проводница не обратила внимания на просьбы о помощи, а один из и пассажиров начал оправдывать агрессора, утверждая что "пьяные мужчины нуждаются в интиме".

Также Фокус показывал, как в поезде, который следует по маршруту Ивано-Франковск-Полтава лампа в купе была прикреплена к потолку при помощи медицинского пластыря.