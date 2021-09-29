В поезде "УЗ" пытались изнасиловать художницу Надежду Кушнир

Проводница вагона равнодушно отнеслась к словам женщины, а один из пассажиров и вовсе начал рассказывать, что "пьяные мужчины нуждаются в интиме".

Украинский иллюстратор Надежда Кушнир на своей странице в Facebook заявила о том, что ее попытались изнасиловать в СВ-вагоне поезда "Укрзализныци". Хотя через время женщина все же удалила свою публикацию, некоторые пользователи успели сделать ее скриншот.

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По словам Кушнир, инцидент произошел в ночь на 29 сентября в поезде "Львов-Киев".

"Сегодня ночью в поезде меня пытались изнасиловать. Сначала чувак втирал какую-то дичь, показывал жену и ребенка, потом вообще разделся и моей рукой пытался мне показать отсутствие у себя пупка. Я не знаю, почему я тогда же и не свалила из того СВ, а просто сказала, что я не хочу, не буду и что за х*ень. Дальше он не затыкался, но не трогал меня", — написала женщина.

Кушнир отметила, что спустя некоторое время попутчик все же стал открыто к ней домогаться. По словам женщины, насильник стащил с нее одеяло, стал на колени и пытался расставить ноги иллюстратора, при этом пытаясь ее целовать.

"Я начала орать "шо происходит", он шарахнулся и начал говорить, шо уже ничего не происходит, хапнула сумку с кошельком и документами и погнала к проводнице", — рассказала Надежда.

Помощи от проводницы, однако, женщина не получила — та, по ее словам, сетовала на то, что о таких ситуациях необходимо говорить сразу.

При этом проводница равнодушно отреагировала на инцидент, а пассажиры соседних купе никак не отреагировали на крики женщины.

"Когда это сразу, вот сразу, и я здесь", — возмутилась Кушнир.

Далее женщина утверждает, что ее переселили к мужчине, который в одиночку выкупил СВ-купе. Однако он, по ее словам, начал рассказывать о том, что "пьяные мужчины нуждаются в интиме".

"Когда вызвали начальника поезда, этот товарищ сказал, что храпел и поэтому мне мешал, и я поэтому сбежала. Хотя другие соседние СВ слышали мой ор, но все выразили только свое негодование шумом", — сказала Кушнир, добавив, что не хочет писать заявление в полицию.

Фото: Скриншот

На публикацию женщины отреагировал председатель коммуникационного отдела "Укрзализныци" Александр Шевченко. По его словам, при соответствующих жалобах проводник обязан вызвать на ближайшую станцию сотрудников полиции. Мужчина пообещал, что оборудование поездов камерами видеонаблюдения будет ускорено, также появится возможность при покупке билета онлайн видеть половую принадлежность соседа.

Примечательно, что вскоре публикация женщины была удалена. Вместо нее Кушнир написала: "Зря я написала вообще тот пост. Надо было молчать и не выгребать эти "прокомментируйте нам в прямом включении", на****ь в котором вы там состоянии, давайте растянем это на замечательные сенсации. Спасибо, пожалуй я уйду куда — на пару дней подальше от всех и всего".

Фото: Скриншот

Позже она написала: "С полицией поговорила. Г***а про себя прочитала. День удался".

Фото: Скриншот

Кто такая Надежда Кушнир

Надежда Кушнир — это известная украинская иллюстратор. Именно она является автором интернет-персонажа Гуся.

[ + – ] Гусь Фото: Укринформ

Также Кушнир является художником-иконописцем, член Национального союза художников Украины.

Следует отметить, что "Укрзализныця" довольно часто попадают в скандалы, связанные с сексуальными домогательствами. В августе жертвами оказались двое девушек, которые ехали в одном купе с нетрезвым мужчиной. Тот отпускал сексисткие шутки и пытался приставать к пассажиркам.

Ранее сообщалось, что в Запорожье женщине с двумя детьми не позволили находиться ночью в платном зале повышенного комфорта на железнодорожном вокзале. Сотрудницу вокзала обвинили в том, что она запретила детям спать в зале повышенного комфорта. При этом сам документ, запрещающий сон, так и не был найден.