В Запорожье мать с двумя детьми выгнали из зала ожидания "Укрзализныци", – СМИ (видео)
Сотрудницу вокзала обвинили в том, что она запретила детям спать в зале повышенного комфорта. При этом сам документ, запрещающий сон, так и не был найден.
В Запорожье женщине с двумя детьми не позволили находиться ночью в платном зале повышенного комфорта на железнодорожном вокзале.
Telegram-канал "Черный список" опубликовал видео, на котором женщина утверждает, что ехала с двумя детьми транзитом через Запорожье.
Ее следующий поезд должен был отправиться из Запорожья в 03:55, и женщина приняла решение отдохнуть с детьми в платном зале повышенного комфорта.
По словам женщины, после того, как дети уснули, к ней подошла администратор зала и с криком "Буди детей" сообщила, что в этом зале детям спать нельзя.
Женщина говорит, что потребовала у сотрудников вокзала предъявить ей правила, в которых прописан этот запрет. Однако, утверждает она, ей соответствующий документ так и не показали.
Отметим, на момент написания новости "Укрзализныця" никак не отреагировала на произошедшее. В разделе новостей на официальном сайте предприятия последняя новость – о выставке локомотивов, а на странице "Укрзализныци" в Facebook – информация об обновлении фотографии страницы в соцсети.
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