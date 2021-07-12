У Запоріжжі матір з двома дітьми вигнали із залу очікування "Укрзалізниці", — ЗМІ (відео)

Співробітницю вокзалу звинуватили в тому, що вона заборонила дітям спати в залі підвищеного комфорту. При цьому сам документ, який забороняє сон, так і не був знайдений.

У Запоріжжі жінці з двома дітьми не дозволили перебувати вночі в платному залі підвищеного комфорту на залізничному вокзалі.

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Telegram-канал "Чорний список" опублікував відео, на якому жінка стверджує, що їхала з двома дітьми транзитом через Запоріжжя.

Її наступний поїзд повинен був відправитися із Запоріжжя о 03:55, і жінка вирішила відпочити з дітьми в платному залі підвищеного комфорту.

За словами жінки, після того, як діти заснули, до неї підійшла адміністраторка залу і з криком "Буди дітей" і повідомила, що в цьому залі дітям спати не можна.

Жінка каже, що зажадала у співробітників вокзалу предʼявити їй правила, у яких прописана ця заборона. Однак, стверджує вона, їй відповідний документ так і не показали.

[ + – ] Кадри інциденту в Запоріжжі

Зазначимо, на момент написання новини "Укрзалізниця" ніяк не відреагувала на подію. У розділі новин на офіційному сайті підприємства остання новина — про виставку локомотивів, а на сторінці "Укрзалізниці" у Facebook — інформація про оновлення фотографії сторінки в соцмережі.

[ + – ] Новина на сайті "Укрзалізниці" [ + – ] Новина на сторінці "Укрзалізниці" у Facebook

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