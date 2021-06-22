Пасажирів потягу "Львів — Маріуполь" через діряву стелю залило дощем (відео)
Інцидент стався, коли потяг проїздив Дніпро. Потяг потрапив під зливу, який залив при цьому особисті речі пасажирів.
Пасажир потягу "Львів — Маріуполь" зняв на камеру, як під час руху зі стелі вагона полилася вода.
На відео, опублікованому інтернет-порталом MRPL.CITY, видно, що зі стелі плацкартного вагона ллється вода, заливаючи полиці, підлогу і речі пасажирів.
Повідомляється, що подія трапилася в понеділок, 21 червня. Коли пасажирський потяг проїздив Дніпро, то потрапив під дощ, що і спровокувало потоп у вагоні.
Раніше повідомлялося, що в одному з вагонів потягу, який їхав з Рахова до Одеси, прорвало трубу, виник потоп. Провідники намагалися вичерпувати воду з труб швабрами і віниками, пасажири при цьому скаржилися на "нестерпний сморід".
Також ми розповідали, що пасажирам потягу "Київ — Миколаїв" довелося рятуватися від води, яка лилася з дірок у стелі. Інцидент стався під час дощу, і воду довелося збирати у відра.
А пасажирів потягу "Харків-Трускавець" вночі покусали клопи.