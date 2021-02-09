В поезде "Харьков-Трускавец" пассажиров атаковали клопы (фото)

Люди продемонстрировали фото последствий нападения насекомых.

В поезде "Харьков-Трускавец" пассажиры пожаловались на нападение клопов.

Сообщество "ХС Харьков" разместило в Telegram фотографии людей, которых во время поездки покусали насекомые.

"Подписчики передают привет из поезда Харьков-Трускавец. Чтоб не скучно было ехать, всю дорогу их развлекали клопы", – сказано в сообщении под кадрами.

[ + – ] Следы укусов от насекомых

В комментариях украинцы отмечают, что видели в вагонах "Укрзализныци" тараканов. Некоторые предполагают, что на снимках не следы от укусов клопов, а признаки чесотки или аллергии.

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9 декабря на официальном YouTube "Укрзализныци" появился видеоролик, в котором представительница компании Елена Лось рассказала почему проводники в рабочее время рубят дрова.

В свою очередь, глава акционерного общества "Укрзализныця" Владимир Жмак заявил, что компания не имеет возможности снизить цены на проезд в поездах.

Также мы писали, что в госкомпании "Укрзализныця" разработали проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города Украины.