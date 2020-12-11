"Зачем поездам дрова?". В "Укрзализныце" рассказали, почему проводники рубят дрова (видео)

По словам представительницы УЗ, около 50% ж/д путей в Украине не электрифицированы, потому и приходится отапливать вагоны дровами.

9 декабря на официальном YouTube "Укрзализныци" (УЗ) появился видеоролик, в котором представительница компании Елена Лось рассказала почему проводники в рабочее время рубят дрова.

"90% вагонов отапливают электрически-водной системой. Но 50% ж/д путей не электрифицированы. И, чтобы пассажирам в дороге было тепло, на помощь приходят дрова и уголь. Их используют для комбинированного электрически-угольного котла", — сказала Елена Лось.

По ее словам, уголь "греет", а дровами проводники разжигают котлы.

В конце видео представители УЗ пожелали всем теплых поездок.

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В СМИ Елена Лось фигурирует как редактор газеты "Магистраль", официального СМИ "Укрзализныци".

Напомним, в начале декабря в сети появились видео проводника УЗ, который рубил дрова для отопления вагона. Комментаторы вспомнили аномально высокие зарплаты топ-чиновников компании.

Фото: скриншот

Такая "обязанность" проводника удивила пользователей сети, особенно учитывая резонансные события вокруг единственного железнодорожного перевозчика страны. В частности, в ноябре стало известно, что в 2015–2016 годах должностные лица "Укрзализныци" (УЗ) составили и выдали заведомо ложные документы о якобы модернизации более 20 дизель-поездов. Это стало основанием для перевода денег предприятию-исполнителю, при этом часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий. Экспертиза установила, что работы по модернизации не проводилось, а в результате действий должностных лиц УЗ нанесено 58,6 млн грн убытков.