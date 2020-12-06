Проводникам "Укрзализныци" приходится рубить дрова для отопления вагонов (фото)

Комментаторы вспомнили аномально высокие зарплаты топ-чиновников компании.

Проводник поезда "Укрзализныци" вручную рубил дрова для отопления своего вагона. Эти кадры попали на видео пользователя Facebook.

Такая "обязанность" проводника удивила комментаторов, особенно учитывая резонансные события вокруг единственного железнодорожного перевозчика страны. Глава правления Владимир Жмак недавно заявил, что изношенность активов компании на сегодня "достигает практически 100%". Согласно данным компании-перевозчика, износ 958 электровозов и 227 тепловозов составляет 96%; 41 138 грузовых вагонов – 89%; 2 040 пассажирских вагонов – 88%; 34 тыс. устройств ж/д автоматики и связи – 68%. Также по данным УЗ, ж/д пути изношены на 34%, а контактная сеть (9 319 км) – на 71%.

Кроме того, в ноябре стало известно, что в 2015–2016 годах должностные лица "Укрзализныци" (УЗ) составили и выдали заведомо ложные документы о якобы модернизации более 20 дизель-поездов. Это стало основанием для перевода денег предприятию-исполнителю, при этом часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий. Экспертиза установила, что работы по модернизации не проводилось, а в результате действий должностных лиц УЗ нанесено 58,6 млн грн убытков.