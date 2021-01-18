Поезда со скоростью 350 км – Укрзализныця объявила о намерении строить свой "гиперлуп"

Первые скоростные поезда будут курсировать из Киева в Харьков, Львов и Одессу.

В госкомпании "Укрзализныця" разработали проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города Украины, сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник, 18 января.

"Есть большой амбициозный проект скоростного движения поездов до 300-350 км/ч в сообщениях Киев – Львов, Киев – Харьков, Киев – Одесса. Сейчас он обсуждается и есть заинтересованные участники", – рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак в эфире передачи "Украина с Тиграном Мартиросяном".

При этом, не сообщается, будут ли новые поезда использовать уже имеющиеся ж/д колеи, или придется построить новые. Также не приводится никакой информации о том, какие именно и чьего производства локомотивы намерены для этого использовать.

По словам главы "УЗ", для того, чтобы воплотить намеченное в жизнь, госкомпании необходимы сторонние инвестиции: "Сами мы этот проект не одолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе".

Жмак пояснил, что процедура концессии, как передачи актива под внешнее управление, это "единственный инструмент", который позволит "привлечь международного финансового игрока" для реализации проекта скоростного движения поездов. И первым шагом, по словам главы "Укрзализныци", должна стать концессия вокзалов: "Сейчас мы говорим о 7 вокзалах, возможно, еще присоединится Львов".

Вопрос о новом "гиперлупе" чиновник комментирует на 55-ой минуте интервью:

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"Для пассажиров и для "Укрзализныци" на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное – будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр", – рассказал о планах "УЗ" Владимир Жмак.

Напомним, предыдущего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, прославившегося планами строительства "гиперлупа" в областные центры Украины, в настоящее время судят.