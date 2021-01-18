Потяги зі швидкістю 350 км — Укрзалізниця оголосила про намір будувати свій "гіперлуп"

Перші швидкісні поїзди курсуватимуть з Києва до Харкова, Львова та Одеси.

У держкомпанії "Укрзалізниця" розробили проект руху поїздів зі швидкістю до 350 км/год зі столиці до найбільших міст України, повідомила прес-служба перевізника в понеділок, 18 січня.

"Є великий амбітний проект швидкісного руху поїздів до 300-350 км/год у сполученнях Київ — Львів, Київ — Харків, Київ — Одеса. Зараз він обговорюється і є зацікавлені учасники", — розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак в ефірі передачі "Україна з Тиграном Мартиросяном".

При цьому, не повідомляється, чи будуть нові потяги використовувати вже наявні ж/д колії, або доведеться побудувати нові. Також не наводиться жодної інформації про те, які саме і чийого виробництва локомотиви мають намір для цього використовувати.

За словами глави "УЗ", для того, щоб втілити намічене в життя, держкомпанії необхідні сторонні інвестиції: "Самі ми цей проект не здолаємо, тому потрібен інвестор, який зацікавлений в концесійному підході".

Жмак пояснив, що процедура концесії, як передачі активу під зовнішнє управління, це "єдиний інструмент", який дозволить "залучити міжнародного фінансового гравця" для реалізації проекту швидкісного руху поїздів. І першим кроком, за словами голови "Укрзалізниці", повинна стати концесія вокзалів: "Зараз ми говоримо про 7 вокзалів, можливо, ще приєднається Львів".

Питання про новий "гіперлуп" чиновник коментує на 55-ій хвилині інтерв'ю:

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"Для пасажирів і для "Укрзалізниці" на вокзалі потрібна колія, зал очікування і два офіси для продажу квитків. Все інше — буде торговим центром. Ми хочемо зробити вокзали за європейським зразком, коли до 60% відвідувачів вокзалів не є пасажирами, а приходять туди, як в торговий центр", — розповів про плани "УЗ" Володимир Жмак.

Нагадаємо, попереднього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який прославився планами будівництва "гіперлупу" в обласні центри України, на даний час судять.