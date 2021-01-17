Руководитель "Укрзализныци" рассказал, что будет с ценами на билеты в поездах

В компании заверяют, что стоимость проезда в поездах не менялась с 2018 года.

Глава акционерного общества "Укрзализныця" Владимир Жмак заявил, что компания не имеет возможности снизить цены на проезд в поездах. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос девушки, которая поинтересовалась, как ее бабушка может позволить себе билет за 700 гривен при пенсии 2000.

"С 2018 года не менялась стоимость железнодорожных билетов, несмотря на инфляцию, изменение курса и так далее. К сожалению, на сегодняшний день пассажирские перевозки убыточны для "Укрзализныци". Во всем мире пассажирские перевозки дотируются из государственного бюджета, у нас это не осуществляется. Кроме того, мы не то что не повышаем стоимость проезда, мы даже не индексируем на уровень инфляции. Поэтому говорить о том, что у нас есть возможность уменьшать стоимость билетов, мы сегодня, к сожалению, не можем", – пояснил он и отметил, что сумма в 700 гривен – это "преувеличение", поскольку билеты в плацкартные вагоны можно купить по значительно более низкой цене.

Руководитель "УЗ" также отметил, что компания не получает никаких дотаций и ей не компенсируют перевозки льготных пассажиров.

"Например, на сегодняшний день задолженность только Министерства образования перед "Укрзализныцей" составляет миллиард гривен. Задолженность местных бюджетов за перевозку льготных пассажиров пригородными поездами – порядка миллиарда гривен", – добавил Жмак.

[ + – ]

По его словам, в "УЗ" хотят в будущем сделать пассажирские перевозки если не прибыльными, то хотя бы не убыточными:

"У нас есть обязательства в рамках ассоциации с ЕС провести анбандлинг (процесс реорганизации крупной корпорации с различными активами, который приводит к отделению побочных функций или активов с целью усиления основной области деятельности, – прим. ред). Мы должны разделить ее на четыре функциональных вертикали, которые, в свою очередь, должны стать отдельными компаниями: пассажирская, грузовая, инфраструктурная и производство. В рамках этого процесса, на пути к холдингу мы хотим, чтобы пассажирские перевозки стали, по крайней мере, самоокупаемыми. Потому что сейчас они живут за счет дотаций от грузовых перевозок. Мы хотим выйти на прямые публичные договоры по перевозке пассажиров с органами центральной и местной власти".

Напомним, "Укрзализныця" запустила чат-бот с функцией продажи билетов. Первое время на сервисе доступны для заказа билеты на поезда "Интерсити+" и их расписание.

Ранее УЗ обещала обеспечить курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время январского локдауна.