"Укрзализныця" обещает обеспечить курсирование поездов во время январского локдауна

В компании напомнили о необходимости соблюдения пассажирами противоэпидемических мер во время поездок.

Во время усиления карантина, которое планируется с 8 по 24 января, АО "Укрзализныця" (УЗ) обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения.

Об этом говорится на сайте УЗ.

В компании напомнили о необходимости соблюдения пассажирами противоэпидемических мер во время поездок.

"Призываем пассажиров обязательно соблюдать масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", – говорится в сообщении.

"Укрзализныця" проинформировала, что более 5,4 тысячи украинцев встретили 2021 год в поездах. Всего в новогоднюю ночь курсировали 60 пассажирских поездов.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

Несмотря на снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун отменять не будут.