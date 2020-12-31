Новый 2021 год в украинских поездах встретят более пяти тысяч пассажиров

Больше всего людей собираются ехать на западную Украину.

Новый 2021 год в поездах "Укрзализныци" встретят 5,4 тысячи пассажиров. Больше всего людей собираются ехать на западную Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там рассказали, что всего на праздник будут курсировать 60 пассажирских поездов. Западное направление в это время традиционно стало популярным.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" (УЗ) продала почти миллион билетов на внутренние поездки в новогодне-рождественский период.

Напомним, в УЗ заявляли, что введение новых ограничений с 8 по 24 января никак не отразится на доступности железной дороги для пассажиров.

В планах УЗ есть поднятие тарифов на пассажирские перевозки в следующем году на 2% ежемесячно, начиная с марта.