На время ужесточения карантина работа Укрзализныци ограничиваться не будет, – пресс-служба

Введение новых ограничений с 8 по 24 января никак не отобразится на доступности железной дороги для пассажиров, заявляют в компании.

Как передает сайт Укрзализныци, кампания продолжит свою работу по перевозке пассажиров.

"Укрзализныця как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным способом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые добираются в больницы железной дорогой", — заявил член правления Укрзализныци Александр Перцовский.

В компании также призвали пассажиров придерживаться всех рекомендаций во избежание распространения коронавируса. Соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиком.

Введение новых ограничений призвано уменьшить количество новых случаев заболеваний. В то же время работу общественного транспорта ограничивать не будут, чтобы люди имели возможность выехать из больших городов, где и происходит наибольшее количество заражений.

Как ранее передавалось Кабинет министров решил усилить карантин в начале следующего года на три недели. Обосновали свое решение в правительстве прогнозами СНБО и Минздрава. Они прогнозирует рост новых случаев заражений к январю 2021 года до 25-30 тысяч случаев. Действие карантинных ограничений продлили до 28 февраля.