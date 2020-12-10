В Кабмине объяснили, почему решили ввести локдаун в Украине с 8 января

По словам Немчинова, дату выбрали с учетом прогнозов СНБО и Минздрава касательно роста заболеваемости COVID-19.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов во время выступления на телеканале "Украина 24" рассказал, что в правительстве решили выбрать датой начала локдауна 8 января 2021 года опираясь на прогнозы секретариата СНБО и Минздрава по количеству новых случаев коронавируса.

"Учли данные аналитиков СНБО и Минздрава, которые прогнозировали тот или иной показатель до момента наступления пика. Предыдущее предложение было сразу после Нового года, посчитали эффект карантина выходного дня, посмотрели, на каком плато мы находимся по заполненности кроватей, и предложили эту дату, 8 число", — сказал Немчинов.

Он отметил, что карантинные ограничения по остановке экономики — это крайняя мера для правительства любой страны. И, по его словам, благодаря "карантину выходного дня" в Украине получилось подготовить медицинскую систему и увеличить порог для медицинской системы до с 20 тысяч до 32 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Также Немчинов, отвечая на вопрос о работе авиатранспорта во время локдауна, сказал, что авиаперевозки являются безопасными, потому дополнительных ограничений на него накладывать не будут.

Отметим, 9 декабря министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем канале в Telegram опубликовал обращение, в котором уведомил, что работа транспорта по стране во время жесткого карантина (локдауна) в январе 2021 года не будет остановлена.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

На этом же заседании было решено продлить карантин в Украине до конца зимы, то есть до 28 февраля.