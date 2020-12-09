Министр инфраструктуры рассказал как будет работать транспорт во время локдауна в Украине

По словам Криклия, глобальных ограничений на работу транспорта в январе 2021 года не будет.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем канале в Telegram опубликовал обращение, в котором уведомил, что работа транспорта по стране во время жесткого карантина (локдауна) в январе 2021 года не будет остановлена.

В частности, он сообщил следующее:

автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. Во время авиапутешествий заграницу стоит проверить условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир;

метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Также Криклий написал, что операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.

Министр призвал всех беречь себя и пользоваться средствами индивидуальной защиты во время пользования общественным транспортом.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Напомним, по состоянию на утро 9 декабря в Украине было зафиксировано 12 585 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 10 811).