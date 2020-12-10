"Укрзализныця" повысит тарифы для пассажиров в следующем году: на 2% в месяц

Дополнительные доходы компании составят 557,9 млн грн.

В планах компании "Укрзализниця" поднятие тарифов на пассажирские перевозки в следующем году на 2% ежемесячно, начиная с марта. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на финансовый план компании.

"В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров на внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 миллиона гривен", – отмечается в финплане компании.

Компания планирует получить выручку в 86,5 млрд гривен, что на 15,4% больше ожидаемого итога 2020 года. Чистая прибыль должна составить 3,53 млрд гривен.

В сравнении с планом-2020 капитальные инвестиции в 2021 году должны вырасти в 2,1 раза – до 27,24 млрд грн. Это затраты на строительство, а также на покупку и ремонт вагонов и локомотивов.

Доходы от грузовых перевозок сократятся на 5,2% по сравнению с планом-2020, но увеличатся на 11,8% по сравнению с ожидаемым фактическим результатом этого года.

Доходы от перевозки пассажиров планируются на 43,6% выше плана-2020 и почти в 2 раза больше ожидаемого итога текущего года. В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров: с 1 марта на 2% ежемесячно. Компания ожидает, что за счет этого ее дополнительные доходы составят 558 млн грн.

Также в 2021 году планируется направить 7,2 млрд гривен на капитальное строительство. На покупку или изготовление основных средств – 8,4 млрд, на модернизацию основных средств – 5,7 млрд, а на капремонт – 5,1 млрд.

По словам нового главы правления УЗ Владимира Жмака, в компанию не инвестировали ни одной копейки государственных денег. В результате изношенность активов на сегодня "достигает практически 100%".

Напомним, в "Укрзализныце" пообещали снизить стоимость билетов первого класса в поездах "Интерсити" почти на 15% и не повышать тарифы до апреля 2021 года.