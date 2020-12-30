Наперекор коронавирусу. Миллион украинцев будет колесить по стране в новогодние дни

Продажи билетов на поезда составили 65% от прошлогоднего показателя.

"Укрзализныця" (УЗ) продала почти миллион билетов на внутренние поездки в новогодне-рождественский период. Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления УЗ Александр Шевченко

Показатель продаж уменьшился на 35% в годовом измерении. Но Шевченко называет такой результат позитивным. "Внутренние путешествия оживились: с 17 дополнительными поездами выходим на почти 1 млн приобретенных билетов на новогодне-рождественский период и 65% от трафика 2019 года. Это очень положительная динамика, если вспомнить второй квартал и –94% пассажиров в Ирландии, –78% во Франции и Испании, –77% в Италии и –64% в Польше", – написал он.

Шевченко напомнил, что во время локдауна в январе поезда продолжат курсировать, а ношение масок останется обязательным как и для пассажиров, так и для персонала на протяжении всей поездки. Вокзалы и поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами.

УЗ информировала, что в пути поезда проводники пассажирских вагонов проводят дополнительную дезинфекцию. Не менее четырех раз в сутки и в случае необходимости проводится уборка туалетов с обязательным мытьем пола, раз в час – дезинфекционная обработка поверхностей большого контакта (ручки, поручни, откидные сиденья, кнопки слива, раковины и т.д.). Для дезинфекции используются хлорсодержащие средства, которые разрешены для применения МЗ Украины при вирусных инфекциях.

В каждом пассажирском вагоне находятся дезинфекторы для общего пользования.

Исследование британской RSSB показало, что риск подхватить коронавирус при поездке в поезде составляет 0,01% при 1-часовой поездке без дополнительного дистанцирования в вагоне. В случае постоянного ношения масок этот риск уменьшается наполовину.

Напомним, в УЗ заявляли, что введение новых ограничений с 8 по 24 января никак не отразится на доступности железной дороги для пассажиров.

В планах УЗ есть поднятие тарифов на пассажирские перевозки в следующем году на 2% ежемесячно, начиная с марта.