Керівник "Укрзалізниці" розповів, що буде з цінами на квитки в поїздах

У компанії запевняють, що вартість проїзду в поїздах не змінювалася з 2018 року.

Глава акціонерного товариства "Укрзалізниця" Володимир Жмак заявив, що компанія не має можливості знизити ціни на проїзд в поїздах. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на питання дівчини, яка поцікавилася, як її бабуся може дозволити собі квиток за 700 гривень при пенсії 2000.

"З 2018 роки не змінювалася вартість залізничних квитків, незважаючи на інфляцію, зміна курсу і так далі. На жаль, на сьогоднішній день пасажирські перевезення збиткові для" Укрзалізниці ". У всьому світі пасажирські перевезення дотуються з державного бюджету, у нас це не здійснюється. Крім того, ми не те що не підвищуємо вартість проїзду, ми навіть не індексуємо на рівень інфляції. тому говорити про те, що у нас є можливість зменшувати вартість квитків, ми сьогодні, на жаль, не можемо ", — пояснив він і зазначив, що сума в 700 гривень — це "перебільшення", оскільки квитки в плацкартні вагони можна купити за значно нижчою ціною.

Керівник "УЗ" також зазначив, що компанія не отримує ніяких дотацій і їй не компенсують перевезення пільгових пасажирів.

"Наприклад, на сьогоднішній день заборгованість тільки Міністерства освіти перед" Укрзалізницею "становить мільярд гривень. Заборгованість місцевих бюджетів за перевезення пільгових пасажирів приміськими поїздами — близько мільярда гривень", — додав Жмак.

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За його словами, в "УЗ" хочуть в майбутньому зробити пасажирські перевезення якщо не прибутковими, то хоча б не збитковими:

"У нас є зобов'язання в рамках асоціації з ЄС провести анбандлінг (процес реорганізації великої корпорації з різними активами, який призводить до відокремлення побічних функцій або активів з метою посилення основної області діяльності, — прим. Ред). Ми повинні розділити її на чотири функціональних вертикалі, які, в свою чергу, повинні стати окремими компаніями: пасажирська, вантажна, інфраструктурна та виробництво. в рамках цього процесу, на шляху до холдингу ми хочемо, щоб пасажирські перевезення стали, по крайней мере, самоокупними. Тому що зараз вони живуть за рахунок дотацій від вантажних перевезень. Ми хочемо вийти на прямі публічні договори з перевезення пасажирів з органами центральної та місцевої влади ".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила чат-бот з функцією продажу квитків. Перший час на сервісі доступні для замовлення квитки на потяги "Інтерсіті +" і їх розклад.

Раніше УЗ обіцяла забезпечити курсування поїздів далекого і приміського сполучення під час січневого локдауна.