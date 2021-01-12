Укрзализныця запустила чат-бот с функцией продажи билетов

Первое время на сервисе доступны для заказа билеты на поезда "Интерсити+" и их расписание.

Свой первый чат-бот в Viber и Telegram 12 января запустила "Укрзализныця" (УЗ). Сделано это в сотрудничестве с Visa и Middleware.

Бот имеет функции продажи билетов, заказа питания во время поездки, отображения расписания движения, возвращения приобретенных билетов, информирования о прибытии, времен опоздания, номере пути и др. Оплата за билеты может быть осуществлена ​​непосредственно в боте, для этого можно привязать платежную карту в электронном кошельке, также можно использовать Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, чат-бот УЗ общается на украинском, английском и русском языках. Пока на сервисе доступны для заказа билеты на скоростные поезда "Интерсити+" и их расписание.

Проект реализовала технологический партнер Visa и УЗ – американская компания Middleware на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine. Утверждается, что она впервые в мире интегрировала технологию оплаты в чат-боте в мессенджере с помощью токенов Visa. Это делает платежи в чат-боте более безопасными и простыми.

Напомним, ранее в мессенджерах Telegram, Viber и Facebook в виде чат-бота работал украинский сервис поиска билетов RailwayBot.

Ранее УЗ обещала обеспечить курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время январского локдауна.