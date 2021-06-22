Пассажиров поезда "Львов - Мариуполь" из-за дырявого потолка залило дождем (видео)

Инцидент произошел, когда поезд проезжал Днепр. Поезд попал под ливень, залив при этом личные вещи пассажиров.

Пассажир поезда "Львов – Мариуполь" снял на камеру, как во время движения поезда с потолка вагона полилась вода.

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На видео, опубликованном интернет-порталом MRPL.CITY, видно, что с потолка плацкартного вагона льется вода, заливая полки, пол и вещи пассажиров.

Сообщается, что происшествие случилось в понедельник, 21 июня. Когда пассажирский состав проезжал Днепр, то попал под дождь, что и спровоцировало течь в вагоне.

[ + – ] Происшествие в поезде

Ранее сообщалось, что в одном из вагонов поезда, который ехал из Рахова в Одессу, прорвало трубу, возник потоп. Проводники пытались вычерпывать воду из труб швабрами и вениками, пассажиры при этом жаловались на "невыносимую вонь".

Также мы рассказывали, что пассажирам поезда "Киев — Николаев" пришлось спасаться от воды, которая лилась из дыр в потолке. Инцидент произошел во время дождя, и воду пришлось собирать в ведра.

А пассажиров поезда "Харьков-Трускавец" ночью искусали клопы.