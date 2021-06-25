"Сказали йдіть гуляйте": потяг УЗ поїхав зі станції, "забувши" про пасажирів (фото)

Провідники стверджували, що зупинка у Львові триватиме "мінімум одну годину". Але за фактом потяг простояв менше, через що частина пасажирів залишилася на вокзалі.

Потяг №749 за маршрутом Київ-Львів вирушив до столиці без частини пасажирів, виїхавши раніше зазначеного часу. Про це повідомила пасажирка потягу Катерина Сметанюк у Twitter.

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За словами Катерини, вся історія полягає у тому, що перед прибуттям на станцію у Львові провідник оголосив про стоянку мінімум на одну годину через запізнення причіпного вагону. Він сказав, що "можна йти гуляти", а у результаті потяг пішов раніше, залишивши пасажирів на вокзалі.

Катерина Сметанюк попросила номер телефону у провідника, але він сказав, що якщо вона переживає, то може прийти на 15 хвилин раніше.

"Я повернулася ще раніше. Потягу з речами немає. Почала дзвонити в довідкову, вони сказали йти до чергового вокзалу. Там під дверима був уже натовп, це для розуміння наскільки раніше оголошеного часу поїхав поїзд. Спочатку з нами взагалі не хотіли розмовляти і говорили звертатися до чергового вокзалу в Києві", — розповідає Сметанюк.

Після цього їй пообіцяли вирішити питання з квитками. Чергова домовилася, щоб в Києві черговий забрав речі пасажирів. Але при цьому у них не взяли мобільні номери, зібравши тільки номери вагонів і місце.

"Що запропонувала Укразлізниця? Запропонувала людям поїхати безкоштовно в кабіні водія на іншому потязі", — продовжує історію дівчина.

Пізніше блогерка повідомила, що їй в інстаграмі написали з "УЗ" і пообіцяли вирішити питання з квитками. За її словами, їй телефонував Володимир Щербина (керівник департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень "Укрзалізниці", — Фокус).

Фото: Скриншот

О 16:08 зʼявився твіт з фото з вагона іншого потяга, питання з пересадкою розвʼязалося.

[ + – ] "Спасибі всім, хто підтримав лайком", — підписала дівчина пост до фото Фото: Скриншот

В.о. члена правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський звинуватив у затримці потягу австрійського перевізника, який приїхав раніше зазначеного часу. А бортпровідники говорили про "орієнтовний час" стоянки. Пасажирів нібито попередили про новий час. Всі речі пасажирів обіцяють зберегти.

Нагадаємо, в Укрзалізниці насварили Усика за фотографію на рейках. Боксер повинен бути прикладом для своїх шанувальників, а не порушувати правила.

Раніше в потязі з Рахова до Києва помер пасажир після падіння з верхньої полиці.