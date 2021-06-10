"Напевно, забув про правила" "Укрзалізниця" засудила Усика за фото на рейках

Боксер повинен бути прикладом для уболівальників, а не порушувати правила, — вважають в компанії.

"Укрзалізниця" закликала людей і відомого боксера Олександра Усика не порушувати правил і не сідати на рейки для фото. Відповідний допис вони розмістили у Facebook.

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"А-а-а.... Ніколи такого не було — і знову сталося... Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців", — вказується в повідомленні.

В "УЗ" припустили, що боксер, напевно забув про правила поведінки на об'єктах залізниці та сів на рейки для "оригінальної фотографії для соцмереж".

Тому в компанії звернулися до спортсмена, щоб він не порушував правила і був прикладом для своїх фанатів.

"Закликаємо Олександра більше не порушувати правил, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою Джошуа", — підсумували в "УЗ".

Боксер на момент написання новини не реагував на повідомлення "УЗ".

Нагадаємо, підготовка до бою Усик-Джошуа знаходиться на фінальній стадії.

Зазначимо, що "Укрзалізниця" віддасть ведмедів зі свого зоопарку на реабілітацію в Нідерланди.