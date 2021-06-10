"Наверное, забыл о правилах" "Укрзализныця" осудила Усика за фото на рельсах
Боксер должен быть примером для болельщиков, а не нарушать правила, — считают в компании.
"Укрзализныця" призвала людей и известного боксера Александра Усика не нарушать правил и не садиться на рельсы для фото. Соответствующий пост они разместили в Facebook.
"А-а-а…. Никогда такого не было — и опять случилось.. Укрзализныце в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев", — указывается в сообщении.
В "УЗ" предположили, что боксер, наверное забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы для "оригинальной фотографии для соцсетей".
Поэтому в компании обратились к спортсмену, чтобы он не нарушал правила и был примером для своих фанатов.
"Призываем Александра больше не нарушать правил, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовке к бою Джошуа", — подытожили в "УЗ".
Боксер на момент написания новости не реагировал на сообщение "УЗ".
Напомним, подготовка к бою Усик-Джошуа находится на финальной стадии.
Отметим, что "Укрзализныця" отдаст медведей из своего зоопарка на реабилитацию в Нидерланды.