"Укрзализныця" отдаст медведей из своего зоопарка на реабилитацию в Нидерланды

После "отъезда" двух медведей, в зоопарке в Запорожье останутся еще около десятка животных.

"Укрзализныця" (УЗ) передаст двух медведей, находящихся на балансе Запорожской детской железной дороги, в зоопарк Ouwehand (город Ренен, Нидерланды). Об этом написал в Facebook и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

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По словам топ-менеджера, непрофильные активы в виде двух бурых медведей "каким-то чудом оказались на балансе Запорожской детской железной дороги". Животных передают в Нидерланды на реабилитацию и содержание. "Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", – написал Юрик.

По его словам, поиск нового дома для медведей длится несколько лет. Но центры для реабилитации медведей в Украине отказывались их принять к себе из-за отсутствия мест. "Я благодарен общественной экологической организации @ Eco-Halych: Wildlife Rehab, которая помогает нам в этом вопросе", – написал Юрик.

Сейчас решаются бюрократические вопросы и прорабатывается механизм передачи животных. Ожидается, что уже в сентябре медведи будут жить в новых условиях.

Отметим, что собственный мини-зоопарк является одной из изюминок Запорожской детской железной дороги, о котором она рассказывает в своих рекламных и информационных материалах. Кроме медведей там содержатся еще около десятка животных. Есть на территории и свой террариум.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на июнь 11 дополнительных поездов, которые будут ездить к Черному и Азовскому морям.

Голодные медведи терроризируют Прикарпатье: разоряют пасеки и убивают животных. Лесничие призывают граждан не ходить в лес поодиночке и не оставлять мусор после отдыха, ведь пищевые отходы приманивают хищников. В местах обитания медведей людям стоит постоянно шуметь, чтобы предупреждать о своем появлении и отпугивать их.