"Укрзалізниця" віддасть ведмедів зі свого зоопарку на реабілітацію в Нідерланди

Після "від'їзду" двох ведмедів у зоопарку в Запоріжжі залишаться ще близько десятка тварин.

"Укрзалізниця" (УЗ) передасть двох ведмедів, які перебувають на балансі Запорізької дитячої залізниці, у зоопарк Ouwehand (місто Ренен, Нідерланди). Про це написав у Facebook в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

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За словами топ-менеджера, непрофільні активи у вигляді двох бурих ведмедів "якимось дивом опинилися на балансі Запорізької дитячої залізниці". Тварин передають у Нідерланди на реабілітацію й утримання. "Комфортне проживання їм там гарантовано, ще й з басейном і водоспадом. Усі витрати на трансфер і утримання бере на себе зоопарк", — написав Юрик.

За його словами, пошук нового будинку для ведмедів триває кілька років. Але центри для реабілітації ведмедів в Україні відмовлялися їх прийняти до себе через відсутність місць. "Я вдячний громадській екологічній організації @ Eco-Halych: Wildlife Rehab, яка допомагає нам у цьому питанні", — написав Юрик.

Наразі вирішуються бюрократичні питання та опрацьовується механізм передачі тварин. Очікується, що вже у вересні ведмеді житимуть у нових умовах.

Зазначимо, що власний міні-зоопарк є однією з родзинок Запорізької дитячої залізниці, про який вона розповідає у своїх рекламних та інформаційних матеріалах. Крім ведмедів, там є ще близько десятка тварин. Є на території і свій тераріум.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на червень 11 додаткових поїздів, які будуть їздити до Чорного та Азовського морів.

Голодні ведмеді тероризують Прикарпаття: розоряють пасіки і вбивають тварин. Лісничі закликають громадян не ходити в ліс поодинці і не залишати сміття після відпочинку, адже харчові відходи приманюють хижаків. У місцях проживання ведмедів людям варто постійно шуміти, щоб попереджати про свою появу і відлякувати їх.