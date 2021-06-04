"Укрзализныця" запускает 11 новых поездов для поездок на море: список маршрутов

Дополнительные составы будут курсировать к Одессе, Геническу (Херсонская область) и Бердянску (Запорожская область).

АО "Укрзализныця" назначила на июнь 11 дополнительных поездов, которые будут ездить к Черному и Азовскому морям. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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"Погода вызывает удивление, но стоит оставаться оптимистами и планировать путешествия к морю. "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на ряд новых и дополнительных "морских" поездов", — отмечается на сайте.

В частности, дополнительные поезда будут ездить по следующим маршрутам:

№ 269/270 Лисичанск — Одесса (с 3 июня); № 204/190 Кривой Рог, Днепр — Геническ (с 3 июня, обратно — с 6 июня); № 282/281 Хмельницкий — Геническ (с 4 июня); № 280/279 Жмеринка — Геническ (с 5 июня); № 231/232 Ивано-Франковск — Геническ. (с 5 июня, обратно — по парным числам); № 472/471 Днепр — Бердянск (с 10 июня по парным числам, обратно — по непарным); № 552/551 Кривой Рог — Бердянск (с 10 июня по парным числам через Запорожье, обратно — по непарным); № 261/262 Харьков — Бердянск (с 11 июня); № 86/186-185/85 Львов — Новоалексеевка в Бердянск (с 11 июня); № 213/214 Сумы — Одесса (с 15 июня); № 204/203 Чернигов (Нежин) — Одесса (с 17 июня).

В компании также напомнили, что во время отдыха и летних путешествий не стоит забывать о безопасности, в том числе — ношении масок и использовании антисептиков.

Напомним, в мае "Укразализныця" открыла продажу билетов на первые международные поезда. Составы будут курсировать в Венгрию и Австрию.

Ранее "Укрзализныця" сообщила о полноценном восстановлении курсирования поездов дальнего следования, движение которых было ограничено из-за карантина.