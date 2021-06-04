"Укрзалізниця" запускає 11 нових поїздів для поїздок на море: список маршрутів

Додаткові склади курсуватимуть до Одеси, Генічеська (Херсонська область) і Бердянська (Запорізька область).

АТ "Укрзалізниця" призначило на червень 11 додаткових поїздів, які їздитимуть до Чорного й Азовського морів. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

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"Погода викликає подив, але варто залишатися оптимістами та планувати подорожі на море. "Укрзалізниця" вже відкрила продаж квитків на низку нових і додаткових "морських" поїздів", — зазначається на сайті.

Зокрема, додаткові потяги їздитимуть за такими маршрутами:

№ 269/270 Лисичанськ — Одеса (з 3 червня); № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ (із 3 червня, назад — із 6 червня); № 282/281 Хмельницький — Генічеськ (із 4 червня); № 280/279 Жмеринка — Генічеськ (із 5 червня); № 231/232 Івано-Франківськ — Генічеськ (із 5 червня, назад — по парних числах); № 472/471 Дніпро — Бердянськ (із 10 червня по парних числах, назад — по непарних); № 552/551 Кривий Ріг — Бердянськ (із 10 червня по парних числах через Запоріжжя, назад — по непарних); № 261/262 Харків — Бердянськ (з 11 червня); № 86/186-185/85 Львів — Новоолексіївка в Бердянськ (з 11 червня); № 213/214 Суми — Одеса (з 15 червня); № 204/203 Чернігів (Ніжин) — Одеса (із 17 червня).

У компанії також нагадали, що під час відпочинку і літніх подорожей не варто забувати про безпеку, зокрема — носіння масок і використання антисептиків.

Нагадаємо, в травні "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші міжнародні потяги. Склади курсуватимуть до Угорщини й Австрії.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила про повноцінне відновлення курсування поїздів далекого прямування, рух яких був обмежений через карантин.