"Движемся к официальному анонсу". Промоутер Усика – о бое с Джошуа

Договоренности об объявлении боя между Усиком и Джошуа находятся на финишной прямой.

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк признался, что договоренности о проведении боя его клиента с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) находятся на финишной прямой.

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"Мы с огромным нетерпением ждем подписания бумаг. Место и дата боя сих пор обсуждаются.

Мы приступаем к обсуждению деталей и движемся к официальному анонсу поединка", – приводит слова Красюка BoxingScene.

Ранее Фокус сообщал, что бой Усика с Джошуа может пройти на "Уэмбли". Усик – план "Б" для Джошуа, если его бой с Тайсоном Фьюри не состоится. До этого ожидалось, что Фьюри и Джошуа проведут бой 14 августа.

Отметим, что Фьюри провел 31 поединок на профессиональном ринге, одержал 30 побед и один бой завершился вничью. Джошуа провел 25 поединков, 24 из них завершил победой и уступил лишь однажды: 1 июня 2019 года Энди Руису. Впрочем, спустя полгода, Джошуа выиграл бой-реванш и вернул все свои титулы.

В последний раз Фьюри проводил бой на профессиональном ринге еще 22 февраля 2020 года, когда победил Деонтея Уайлдера.

В свою очередь, Джошуа свой последний бой провел в декабре и досрочно победил болгарина Кубрата Пулева, защитив титул чемпиона мира по четырем версиям.