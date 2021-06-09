"Движемся к официальному анонсу". Промоутер Усика – о бое с Джошуа
Договоренности об объявлении боя между Усиком и Джошуа находятся на финишной прямой.
Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк признался, что договоренности о проведении боя его клиента с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) находятся на финишной прямой.
"Мы с огромным нетерпением ждем подписания бумаг. Место и дата боя сих пор обсуждаются.
Мы приступаем к обсуждению деталей и движемся к официальному анонсу поединка", – приводит слова Красюка BoxingScene.
Ранее Фокус сообщал, что бой Усика с Джошуа может пройти на "Уэмбли". Усик – план "Б" для Джошуа, если его бой с Тайсоном Фьюри не состоится. До этого ожидалось, что Фьюри и Джошуа проведут бой 14 августа.
Отметим, что Фьюри провел 31 поединок на профессиональном ринге, одержал 30 побед и один бой завершился вничью. Джошуа провел 25 поединков, 24 из них завершил победой и уступил лишь однажды: 1 июня 2019 года Энди Руису. Впрочем, спустя полгода, Джошуа выиграл бой-реванш и вернул все свои титулы.
В последний раз Фьюри проводил бой на профессиональном ринге еще 22 февраля 2020 года, когда победил Деонтея Уайлдера.
В свою очередь, Джошуа свой последний бой провел в декабре и досрочно победил болгарина Кубрата Пулева, защитив титул чемпиона мира по четырем версиям.