"Не пристебнувся": пасажир помер після падіння в поїзді Укрзалізниці з Рахова до Києва

Після падіння чоловік поскаржився на самопочуття, в Фастові медики констатували його смерть, але не виявили ударів.

У ніч на 12 червня в поїзді "Рахів-Київ" помер один з пасажирів. Подробиці інциденту на офіційному сайті повідомила прес-служба " Укрзалізниці ".

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За даними компанії, близько третьої години ночі чоловік впав з верхньої полиці і повідомив дружині про погане самопочуття. Через кілька годин стан пасажира погіршився, тому команда поїзда викликали бригаду "швидкої допомоги" на вокзал Фастова, де планувалася наступна зупинка.

Медики нічим не змогли допомогти і лише констатували смерть людини. Вони також оглянули тіло і не виявили на ньому ніяких забоїв чи синців. Представники "Укрзалізниці" зазначили, що полку обладнана ременями безпеки, однак пасажир, що впав, ними не скористався. Тепер причини його смерті представники державної компанії з'ясовують разом з правоохоронцями.

"Укрзалізниця висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого пасажира поїзда № 358 "Рахів — Київ", — наголошується в повідомленні. "Укрзалізниця закликає пасажирів неухильно дотримуватися правил безпеки та поведінки на об'єктах залізничного транспорту. Також просимо пасажирів під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки і обмежувальні перила".

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