"Не пристегнулся": пассажир умер после падения в поезде Укрзализныци из Рахова в Киев

После падения мужчина пожаловался на самочувствие, в Фастове медики констатировали его смерть, но не обнаружили ушибов.

В ночь на 12 июня в поезде "Рахов-Киев" скончался один из пассажиров. Подробности инцидента на официальном сайте сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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По данным компании, около трех часов ночи мужчина свалился с верхней полки и сообщил жене о плохом самочувствии. Спустя несколько часов состояние пассажира ухудшилось, поэтому команда поезда вызвали бригаду "скорой помощи" на вокзал Фастова, где планировалась следующая остановка.

Медики ничем не смогли помочь и лишь констатировали смерть человека. Они также осмотрели тело и не обнаружили на нем никаких ссадин или ушибов. Представители "Укрзализныци" отметили, что полка оборудована ремнями безопасности, однако упавший пассажир ими не воспользовался. Теперь причины его смерти представители государственной компании выясняют вместе с правоохранителями.

"Укрзализныця выражает искренние соболезнования родным и близким умершего пассажира поезда № 358 Рахов — Киев", — отмечается в сообщении. "Укрзализныця призывает пассажиров неуклонно соблюдать правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта. Также просим пассажиров во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила".

Ранее "Укрзализныця" завершила расследование инцидента с поездом "Интерсити+", который сошел с рельсов под Запорожьем. Шесть сотрудников решили уволить за халатность при обслуживании путей, их также обяжут компенсировать ущерб, речь идет о людях, занимавших руководящие должности.

"Укрзализныця" раскритиковала Александра Усика за фото на рельсах. Компания призвала известного украинского боксера не нарушать правила и не подавать дурной пример поклонникам.

В поезде "Укрзализныци" прорвало прогнившую трубу прямо во время рейса Рахов-Одесса. Пассажиры были вынуждены ехать в вагоне, залитом вонючей водой, пока проводники пытались убрать ее вениками.